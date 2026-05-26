El gobierno de Estados Unidos endureció los controles migratorios y dejó en claro que viajar con el pasaporte vencido, o incluso en proceso de renovación, no es una opción.

Miles de personas podrían quedar bloqueadas en fronteras si no resuelven su situación documental a tiempo.

Por qué Estados Unidos prohibirá la salida y el ingreso con el pasaporte vencido

Las autoridades son tajantes: no se puede embarcar en vuelos internacionales ni completar controles migratorios sin un pasaporte vigente.

Lo que muchos no saben es que en cuanto una persona inicia el trámite de renovación, el documento anterior queda automáticamente invalidado .

Esto significa que quien postergó el proceso queda fuera del sistema de viajes internacionales hasta recibir el nuevo documento.

Cómo renovar el pasaporte

El gobierno permite renovar el pasaporte en línea si el documento anterior tuvo validez de diez años y no expiró hace más de cinco.

El costo base del trámite es de 130 dólares para la libreta, con cargos adicionales según el formato o la velocidad de envío solicitados.

El pasaporte estadounidense vigente es el documento clave para cruzar fronteras.

Requisitos para la renovación

Tener más de 25 años

Completar la solicitud de forma personal

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haber reportado el documento como perdido o robado.

Los errores que pueden cancelar tu solicitud

Uno de los problemas más frecuentes es recurrir a sitios no oficiales que prometen agilizar el proceso.

Las autoridades advierten que esos servicios no están autorizados y pueden derivar en fraudes o demoras. También son causa común de rechazo:

Ingresar datos incorrectos o incompletos

No responder a pedidos de información adicional

Utilizar páginas web que no terminan en “.gov”

Intentar que un tercero gestione la solicitud.

Si el proceso se cancela por cualquiera de estas razones, la persona deberá comenzar desde cero, lo que puede comprometer cualquier plan de viaje.