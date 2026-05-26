Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5279 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.19%.

El Dólar canadiense registró una leve caída en la última semana (-0.47%) y un retroceso más marcado en el último año (-7.58%), indicando una tendencia bajista reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense alternó al inicio, encadenó varias caídas consecutivas y cerró con un leve repunte; el balance general es netamente bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 3.55%, es menor que su volatilidad anual del 7.57%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, registrando un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza puede ser atribuida a factores económicos favorables en el mercado canadiense.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante monitorear la situación económica global, ya que cambios inesperados podrían afectar la estabilidad y la cotización del Dólar canadiense en un futuro cercano.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.