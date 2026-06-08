Este lunes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este lunes

Estarás indeciso ante una propuesta, porque temes tomar una decisión que pueda perjudicarte. Sin embargo, esa vacilación no beneficia tu imagen en este momento. Intuyes que algo está cambiando y se te escapa de las manos, pero la solución no será inmediata. Mantén la calma.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brilla en el amor: la armonía favorece acercamientos sinceros y la mayor compatibilidad del día es con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, en el trabajo la suerte te acompaña si actúas pese a la duda: una propuesta te hará vacilar y eso puede perjudicar tu imagen. Sientes que algo cambia y se te escapa; la solución tardará, así que mantén la calma.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra debe cuidar su salud manteniendo equilibrio entre descanso y actividad, una alimentación ligera y variada, buena hidratación y prácticas relajantes como yoga o paseos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Libra

Fija un plazo breve y da un primer paso. Consulta a alguien de confianza y aclara tus criterios. Respira, acepta la incertidumbre y enfócate en lo controlable.

En este contexto, leer todos los días la predicción del horóscopo se perfila como una guía breve para anticipar escenarios y entender qué podría deparar el futuro.