La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, presentó el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026 .

El anuncio, realizado desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, incluyó no solo la construcción de nuevos planteles educativos, sino también cambios significativos en las materias que se impartirán a estudiantes de nivel medio superior.

Cuáles serán los principales cambios en el dictado de clases

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, explicó que el antiguo modelo de Telebachillerato se transformará en Ciberbachillerato. El secretario de Educación adelantó que en 2026 se contará con 130 nuevos planteles ubicados cerca de las comunidades donde viven los jóvenes que continuarán su formación académica.

El titular de la SEP, Mario Delgado, presentó el Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026. SEP

El sistema de Ciberbachillerato está diseñado para llegar a comunidades alejadas y pequeñas, pero no funcionará como educación en línea. Los estudiantes contarán con apoyo presencial de docentes, complementado con el marco curricular común y el Sistema Nacional de Bachillerato, garantizando materias similares al resto del sistema educativo del país .

Infraestructura y recursos del Ciberbachillerato

El plan contempla una nueva infraestructura para la educación y la integración social basada en tres pilares:

sistema modular con mediación docente marco curricular Sistema Nacional de Bachillerato.

Estos planteles se fortalecerán con educación artística, aulas de cómputo con conectividad, actividades deportivas y espacios destinados al deporte, además de salas de usos múltiples y áreas al aire libre y techadas.

Cuáles serán las nuevas materias del Ciberbachillerato

Las nuevas materias que conformarán el currículo incluyen:

Lengua y Comunicación (anteriormente Español)

Pensamiento Matemático (antes Matemáticas)

Ciencias Naturales

Experimentales y Tecnología

Cultura Digital

Conciencia Histórica

Ciencias Sociales

Pensamiento Filosófico y Humanidades

Inglés.

Formación laboral y habilidades socioemocionales

Además del currículum académico, se ha considerado el llamado currículum laboral que contará con un conjunto de materias de formaciones laborales. Estas preparan al alumno para la vida laboral y buscan que cada estudiante tenga una idea clara de opciones profesionales, fomentando el deseo de continuar con estudios universitarios.

Como parte de los compromisos de la presidenta @Claudiashein, cada vez más jóvenes tienen un lugar en la preparatoria. Ya alcanzamos cerca del 37 % de la meta. 🏫📚🖋️



El nuevo #Ciberbachillerato dará más oportunidades: incorpora materias actualizadas, actividades deportivas y… pic.twitter.com/HIK0EdGdNX — SEP México (@SEP_mx) December 8, 2025

Un componente central del nuevo plan es la formación socioemocional y habilidades para la vida. “Significa que asumimos el proyecto educativo de formar personas integrales y eso reconoce la formación socioemocional, que hoy es tan importante en las juventudes. Necesitamos discutir en las escuelas qué significa la salud mental, qué significa fomentar la empatía, la comunicación, las habilidades como comunidades que son capaces de formar personas integrales que sientan y piensan”, explicó la subsecretaria Rodríguez Mora.

Esta estructura curricular aplicará para todos los estudiantes del Sistema Nacional de Bachillerato, incluyendo tanto modalidades tradicionales como los nuevos planteles de Ciberbachillerato. El objetivo es garantizar una formación integral que combine conocimientos académicos, habilidades laborales y desarrollo socioemocional .

El plan representa un esfuerzo por modernizar la educación media superior en México, priorizando el acceso de jóvenes en comunidades alejadas sin sacrificar la calidad educativa. La implementación iniciará en 2026 con la apertura de los primeros planteles bajo este nuevo modelo y las materias rediseñadas para formar estudiantes preparados tanto para el ámbito profesional como para continuar con estudios superiores.