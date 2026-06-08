La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este lunes

Es probable que hoy alguien cuestione tus ideas y eso te moleste, pero deberías valorar si esa persona tiene razón, porque quizá seas tú quien esté equivocado. Escuchar es la mejor manera de aprender. Deja a un lado la terquedad.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo, hoy tu magnetismo está en alza y el amor fluye con facilidad; una charla sincera puede acercarte a quien te gusta o reavivar la chispa en tu relación. La compatibilidad del día favorece a Sagitario.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este lunes?

Leo, hoy tu suerte en el trabajo crece si escuchas con apertura a quien cuestione tus ideas; valorar esas críticas puede corregir rumbos y abrir oportunidades. Deja la terquedad y verás apoyo y aciertos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo cuida su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado, hidratándose, haciendo ejercicio a diario, gestionando el estrés y evitando excesos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pexels).

Consejos de hoy para Leo

Escucha antes de responder. Considera que puedes estar equivocado. Deja la terquedad a un lado.

En este contexto, leer todos los días la predicción del horóscopo se perfila como una guía breve para anticipar escenarios y entender qué podría deparar el futuro.