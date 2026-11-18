Las autoridades pueden multar con hasta 500 euros a los conductores que circulen con la ITV en mal estado. (Imagen ilustrativa)

La inspección técnica de vehículos, la ITV, es un trámite obligatorio, regulado por el Real Decreto 920/2017, que comprueba que un coche, una moto o un remolque están en condiciones de circular con seguridad. Por eso, llevarla caducada o no superada puede costar caro, y las consecuencias cambian según la situación en la que se encuentre el vehículo.

Así lo explica el Real Automóvil Club de España (RACE), que detalla qué sanción corresponde en cada caso y qué ocurre con el vehículo mientras la inspección no esté en regla.

La multa es de 200 euros si la ITV ha caducado o si el resultado es desfavorable, y asciende a 500 euros cuando es negativa. En ninguno de estos casos, sin embargo, se pierden puntos del carné.

La ITV es la inspección técnica que comprueba que un vehículo está en condiciones de circular con seguridad. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuál es la multa por circular con la ITV caducada

Circular con la ITV caducada se considera una infracción grave y se sanciona con 200 euros. Haber pedido cita para pasar la inspección no autoriza a usar el vehículo con normalidad hasta el día de la revisión, salvo en los supuestos permitidos para acudir a la estación.

Si la Guardia Civil o la Policía lo detecta, pueden sancionar al conductor y requerirle que regularice la inspección. Si no lo hace en el plazo establecido, el vehículo puede quedar inmovilizado hasta que vuelva a tener la ITV en vigor. Además, en caso de accidente, pueden surgir problemas con la cobertura del seguro, sobre todo si el mal estado del vehículo influyó en el siniestro.

La multa también es de 200 euros para una ITV desfavorable

Un resultado desfavorable significa que se detectaron defectos graves, que deben repararse antes de volver a circular con normalidad. La sanción por circular en este estado también es de 200 euros, y el conductor dispone de un plazo máximo de dos meses para arreglar las deficiencias y volver a pasar la inspección.

Durante ese tiempo, el vehículo solo puede desplazarse para ir al taller y regresar a una estación ITV, donde se comprueba que los defectos ya fueron corregidos.

De cuánto es la multa si la ITV es negativa

La ITV negativa indica que el vehículo presenta defectos muy graves, que suponen un riesgo para la seguridad vial. En este caso la sanción sube a 500 euros, porque está considerada una infracción muy grave, y el vehículo queda inmovilizado y no puede circular por sus propios medios. Solo puede trasladarse en grúa hasta un taller para reparar las averías y después volver para superar una nueva inspección.

La multa de 500 euros se aplica cuando la ITV es negativa, porque se detectan defectos muy graves que suponen un riesgo para la seguridad vial. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Tanto con un resultado desfavorable como con uno negativo, no presentar el vehículo a la segunda inspección dentro del plazo también puede acarrear una multa de 500 euros . La misma cifra se aplica a quien circula con un remolque ligero, de menos de 750 kilos, sin su ficha técnica, mientras que circular sin la tarjeta de inspección técnica se considera una infracción leve, castigada con 60 euros.

Cómo saber cuándo caduca la ITV

Quien no recuerde la fecha de vencimiento puede consultarla de varias maneras:

En la aplicación miDGT , en el apartado “Mis vehículos”, figuran gratuitamente la fecha de la última inspección y la de la próxima.

En la tarjeta ITV aparece la misma información, y en los vehículos matriculados a partir de 2016 está disponible en la ITV electrónica .

La pegatina del parabrisas , que debe colocarse en la parte superior derecha, indica el mes y el año de vencimiento, pero no el día exacto. No llevarla visible también puede ser sancionable.

Quien vaya a comprar un coche de segunda mano puede pedir a la DGT un informe del vehículo para conocer su historial.

Además, la Dirección General de Tráfico suele enviar un recordatorio aproximadamente un mes antes de que caduque .

Cómo evitar multas por la ITV

La mejor forma de evitar una sanción es no dejar que la inspección caduque. Para eso conviene comprobar con frecuencia la fecha de vencimiento y pedir cita antes de que termine el plazo, para evitar olvidos. También hay que recordar que tener una cita concertada no permite circular con la ITV caducada.

Si el resultado es desfavorable, lo recomendable es reparar los defectos cuanto antes y volver a la estación dentro del plazo. Antes de acudir a la inspección, además, conviene verificar que el vehículo cumple los requisitos necesarios y que se lleva la documentación obligatoria.