Guan Zhong, filósofo chino: “Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona”

Adentrarse en la sabiduría oriental implica descubrir proverbios que trascienden generaciones enteras y desafían nuestra noción del tiempo. Lejos de ser meras consignas poéticas, ciertas frases milenarias esconden una visión profunda sobre la gestión humana, la paciencia y el desarrollo social.

Atribuida al célebre canciller chino y pensador Guan Zhong, una de las sentencias más recordadas de la antigüedad nos invita a reflexionar sobre cómo medimos el valor de nuestras acciones a corto, mediano y largo plazo: “Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona”.

¿Dónde se originó la famosa frase del proverbio chino?

El origen documental de esta célebre reflexión no es un misterio; se encuentra registrado de forma oficial en el libro clásico Guanzi, una obra de recopilación filosófica y política que lleva el nombre de Guan Zhong.

Justamente, esta figura vivió en el periodo de Primaveras y Otoños, alrededor del siglo VII a. C., y fue un célebre canciller y reformador del Estado de Qiñ.

Proverbio chino: "Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona". Fuente: Estudio-CLI

El significado del proverbio que atraviesa generaciones

La progresión descrita en el Guanzi no es casualidad, ya que establece una escala de valor basada en la sostenibilidad. Según la obra, mientras que una cosecha de grano satisface necesidades inmediatas y efímeras, plantar árboles requiere una década de espera, pero otorga frutos duraderos.

No obstante, educar a una persona representa una inversión de retorno incalculable porque impacta de manera perpetua en el tejido social. En ese sentido, el texto original complementa esta idea señalando que una siembra equivale a una cosecha en el grano, a diez cosechas en los árboles y a cien cosechas cuando se trata de formar al ser humano, consolidando la educación como el pilar más trascendental de la civilización.

¿Por qué sigue vigente el legado de este pensador milenario?

A diferencia de otras corrientes estrictamente místicas de su época, el sistema de ideas expuesto en el Guanzi anticipó conceptos modernos sobre el rol de las instituciones, la economía política y el equilibrio entre los deberes del gobernante y las necesidades del pueblo.

Recordar sus máximas nos demuestra que los grandes desafíos de una sociedad no se resuelven con soluciones improvisadas, sino apostando firmemente por el capital humano y la educación a lo largo de toda la vida .

¿Qué otros principios y frases célebres dejó el filósofo Guan Zhong?

Además de reflexionar sobre la educación, el pensamiento de Guan Zhong —recogido en el Guanzi— destacó por abordar cuestiones de empleo, moral y justicia. Entre sus citas más destacadas documentadas en la obra figuran: