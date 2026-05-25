Millones de jóvenes que realizan el Servicio Militar Obligatorio desconocen las implicaciones reales de ignorar uno de sus deberes constitucionales más básicos.

Obtener la Cartilla Militar no es un simple trámite burocrático: es un requisito que puede abrir o cerrar puertas en el ámbito laboral, educativo y administrativo a lo largo de toda la vida adulta.

¿Qué consecuencias tiene no sacar la Cartilla Militar antes de los 40 años?

Aunque la Ley del Servicio Militar Nacional no contempla multas ni sanciones penales directas para quienes no cumplan con este deber, el incumplimiento sí queda asentado como una falta cívica.

El verdadero problema llega después: sin la cartilla militar, el acceso a empleos en el sector público o en dependencias federales puede quedar bloqueado, y la posibilidad de ingresar a escuelas militares —como el Heroico Colegio Militar o las escuelas de Medicina, Ingeniería y Aviación— se cierra por completo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establece que el trámite puede realizarse entre los 18 y los 39 años; a partir de los 40, solo es posible solicitar una constancia de no haber obtenido la cartilla militar, con un costo aproximado de 570 pesos.

La Sedena permite tramitar la Cartilla Militar entre los 18 y 39 años; después de los 40, solo puede solicitarse una constancia especial por no haberla obtenido. Fuente: Shutterstock

Así funciona el Servicio Militar: sorteo, bolas y adiestramiento

El proceso se divide en cuatro etapas: reclutamiento, sorteo, adiestramiento y liberación. La clave está en el sorteo, donde se asignan bolas blancas o negras. Quienes reciben bola blanca deben presentarse al adiestramiento; quienes obtienen bola negra quedan a disposición de la Sedena y solo serían convocados ante una emergencia nacional.

Un dato que pocos conocen: si un joven se inscribe, pero no se presenta en el sorteo, la ley prevé que automáticamente se le asigne bola blanca.

Por qué la Cartilla Militar sigue siendo relevante en 2025 aunque ya no sea una identificación obligatoria

Con el tiempo dejó de ser un documento de identificación obligatorio, pero su vigencia práctica no desapareció. Hoy se exige con frecuencia en procesos de contratación del sector público y es indispensable para acceder a instituciones de formación castrense.

Para los hombres mexicanos de entre 18 y 40 años que aspiren a trabajar en el gobierno o en organismos vinculados a las Fuerzas Armadas, no contar con ella puede representar un obstáculo difícil de sortear en el momento menos esperado.