El Servicio Militar Obligatorio vuelve a estar en el centro de la conversación entre los jóvenes mayores de 18 años, especialmente por los beneficios económicos, educativos y sociales que pueden obtener quienes decidan continuar su carrera dentro del Ejército de México.

De hecho, quienes permanezcan en activo después de cumplir con el adiestramiento podrán acceder a prestaciones superiores y programas exclusivos para personal militar.

Servicio Militar Obligatorio: los beneficios para quienes sigan en el Ejército de México

Los jóvenes que concluyen el Servicio Militar Obligatorio y posteriormente ingresan de manera formal al Ejército Mexicano pueden acceder a una serie de beneficios económicos, educativos y laborales que comenzaron a llamar la atención de miles de personas mayores de 18 años.

Uno de los principales atractivos es la estabilidad laboral que representa formar parte de las Fuerzas Armadas, ya que los elementos cuentan con empleo fijo, posibilidad de ascensos y capacitaciones constantes. Además, los militares y sus familias pueden acceder a servicios médicos integrales, seguros de vida, fondos de ahorro y compensaciones adicionales relacionadas con antigüedad, desempeño y tiempo de servicio.

Entre los beneficios que más interés generan también aparecen los programas de vivienda y créditos especiales. Dependiendo de los años de servicio activo, los integrantes pueden solicitar préstamos con condiciones preferenciales e incluso acceder a apoyos para adquirir una casa, algo que se convirtió en uno de los mayores incentivos para permanecer.

A esto se suman ventajas adicionales como acceso a tiendas militares, farmacias con descuentos, programas recreativos y apoyos económicos durante distintas etapas de la carrera militar.

También existen primas vacacionales, compensaciones de fin de año y otros estímulos financieros que ayudan a mejorar la situación económica de los soldados y sus familias.

En el área educativa, el Ejército Mexicano ofrece oportunidades que muchos jóvenes consideran clave para su futuro. Las Fuerzas Armadas cuentan con convenios educativos, programas de capacitación técnica y profesional, así como becas para hijos del personal militar. Además, quienes continúan su carrera dentro de la institución pueden ingresar a escuelas militares especializadas donde reciben formación académica mientras mantienen ingresos y prestaciones.

Quienes permanezcan en activo dentro del Ejército de México pueden acceder a empleo estable, servicios médicos, apoyos para vivienda, becas y programas especiales de formación profesional. Fuente: Shutterstock

Requisitos para ingresar y permanecer en el Ejército después del servicio militar

Para poder continuar dentro del Ejército Nacional después de cumplir con el Servicio Militar Obligatorio, es necesario cumplir con varios requisitos físicos, académicos y documentales.

Generalmente se solicita contar con la cartilla militar liberada, identificación oficial, acta de nacimiento actualizada y comprobantes de estudios mínimos, que suelen incluir secundaria terminada.

Además, los aspirantes deben aprobar exámenes médicos, físicos y psicológicos, debido a las exigencias operativas y disciplinarias que implica formar parte de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades también evalúan la condición física de los candidatos y descartan padecimientos que puedan impedir el desempeño de actividades militares. Una vez aceptados, los nuevos integrantes comienzan un proceso de formación y entrenamiento especializado para integrarse oficialmente.