La inestabilidad climática regresa con fuerza y anticipa tormentas intensas con caída de granizo. Autoridades y servicios meteorológicos advierten por posibles afectaciones en varias zonas. La Ciudad de México enfrenta un nuevo episodio de lluvias intensas que podría escalar a niveles históricos en las próximas horas. El fenómeno estará acompañado por tormentas eléctricas y caída de granizo, lo que eleva el riesgo de afectaciones urbanas. De acuerdo con reportes recientes, la inestabilidad atmosférica ya comenzó a manifestarse en distintos puntos de la ciudad. Las precipitaciones se intensificarán durante la noche, en un escenario que mantiene en alerta a distintas regiones. Las zonas con mayor impacto serán Iztapalapa y Tláhuac, donde ya se registran lluvias fuertes y persistentes. Estas alcaldías concentran el núcleo de la tormenta y podrían presentar acumulaciones importantes de agua. También se prevé afectación en áreas cercanas como Xochimilco y sectores del sur de la ciudad, donde las precipitaciones podrían intensificarse conforme avance la noche. El patrón de lluvia será irregular, pero con núcleos muy activos en estas zonas. Esto eleva el riesgo de encharcamientos y complicaciones en vialidades principales. El periodo crítico comenzará durante la noche de hoy mismo día y se extenderá por varias horas. Se espera que la intensidad máxima ocurra entre la noche avanzada y la madrugada. Durante este lapso, las lluvias podrían pasar de moderadas a fuertes en cuestión de minutos. La presencia de granizo será intermitente, pero con potencial de presentarse en los momentos de mayor intensidad. Las condiciones podrían disminuir gradualmente hacia la madrugada, aunque no se descartan lluvias residuales. El comportamiento dependerá de la evolución de los núcleos de tormenta. Las precipitaciones intensas en zonas como Iztapalapa y Tláhuac pueden generar inundaciones rápidas. Estas áreas suelen ser vulnerables a acumulaciones de agua en periodos cortos. El granizo representa otro factor de riesgo, especialmente para vehículos y estructuras ligeras. También puede afectar la visibilidad y la movilidad en calles y avenidas. Además, las tormentas eléctricas incrementan el peligro en espacios abiertos. Por ello, se recomienda extremar precauciones durante el horario de mayor intensidad.