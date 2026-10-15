La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de seis centros penitenciarios estatales en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Lo hizo durante la presentación de resultados en materia de seguridad , donde se informó una reducción de 52% en homicidio doloso entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

La mandataria explicó que la detención de 70 mil personas durante este gobierno se traduce en sobrepoblación en los centros penales, por lo que es necesario edificar espacios nuevos. “Tomamos la decisión de apoyar a los estados, porque esto es atribución de las entidades de la República, para construir nuevos centros penitenciarios”, afirmó.

Baja 55% el promedio diario de delitos de robo de vehículo con violencia a nivel nacional. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

¿Cómo serán los nuevos penales estatales?

Los centros penitenciarios estatales tendrán un nuevo modelo que, según indicó la presidenta, incluirán:

Acceso al trabajo.

Espacios para actividad física.

Escuelas.

Sheinbaum precisó que las nuevas construcciones no serán operadas por empresas privadas, sino por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las autoridades estatales. Agregó que también se trabaja en la ampliación de centros penitenciarios federales.

¿Qué cifras presentó el Gabinete de Seguridad?

El Gabinete de Seguridad reportó los siguientes datos:

Homicidio doloso: bajó 52 por ciento entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, al pasar de 86.9 a 42.2 casos diarios, es decir, 44.7 menos cada día.

Septiembre de 2026: es el septiembre más bajo desde 2015.

Delitos de alto impacto: la reducción es de 36 por ciento, al pasar de 636.6 a 408.8 entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.

Detenciones y aseguramientos: entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026 se detuvo a 70 mil 571 personas y se aseguraron 36 mil 303 armas de fuego y 569.9 toneladas de droga.

Laboratorios clandestinos: se desmantelaron y destruyeron dos mil 792 laboratorios y áreas de concentración.

La presidenta añadió que el objetivo del gobierno federal es continuar con el aumento salarial de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.