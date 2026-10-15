La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece una exención para los ingresos que reciben las personas físicas por herencia o legado, y por lo tanto estas personas no deben inicialmente pagar este gravamen, aunque existen determinadas obligaciones que los herederos deben cumplirse ante el SAT.

Uno de los puntos que puede generar confusión es el monto de $500.000 pesos, el umbral de los ingresos totales que una persona recibe en un año, fijado en el artículo 150 de la Ley de ISR. Esta cifra no representa un límite a partir del cual una herencia comienza a pagar impuestos, sino un umbral relacionado con la obligación de declarar los ingresos obtenidos durante el año.

¿Hay que pagar ISR por recibir una herencia?

El artículo 93, fracción XXII de la Ley del ISR, establece que no se paga este impuesto por los ingresos que reciben las personas físicas por concepto de herencia o legado.

La exención no establece un monto máximo. Por lo tanto, recibir una propiedad o una cantidad elevada de dinero mediante una herencia no genera por sí mismo el pago de ISR, siempre que se cumplan las obligaciones fiscales correspondientes.

Sin embargo, la misma Ley del ISR establece una condición relacionada con la declaración anual. El mencionado artículo 150 señala que las personas que durante el ejercicio tengan ingresos totales superiores a $500.000 pesos, incluyendo aquellos que estén exentos y los que hayan pagado impuesto definitivo , deben declarar la totalidad de sus ingresos. El trámite es gratis y se presenta sin costo en el portal del SAT.

En este marco, una persona puede recibir una herencia superior a esa cantidad, pero en ese caso queda obligada a informarla sin costo en su declaración anual, ya que el umbral incluye los ingresos exentos.

Una persona puede recibir una herencia superior a 500,000 pesos, pero en ese caso queda obligada a informarla sin costo en su declaración anual. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué debe hacer el heredero, de acuerdo al SAT

La herencia debe ser declarada como un ingreso exento. El SAT contempla dentro de la declaración anual un apartado destinado a los ingresos obtenidos por herencias o legados.

Si la persona supera los $500,000 de ingresos en el año y no declara la herencia, pierde la exención y el SAT puede cobrarle ISR (artículo 93, quinto párrafo, de la Ley del ISR). Declararla como ingreso exento es lo que asegura que no pague impuesto.

El SAT también ha explicado este tratamiento en información publicada sobre herencias y legados. En un comunicado de noviembre de 2023, el organismo remarcó que las herencias superiores a $500.000 pesos deben informarse para mantener la exención correspondiente.

Qué gastos sí pueden aparecer al heredar una casa

Aunque una persona no tenga que pagar ISR por recibir una casa como herencia, la operación puede generar otros gastos e impuestos relacionados con la sucesión y la inscripción del inmueble.

Entre ellos pueden aparecer:

Gastos notariales por el trámite de adjudicación.

Derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) , cuya regulación depende de cada entidad.

Honorarios y gastos relacionados con el proceso sucesorio.

El ISAI es un impuesto de carácter local, por lo que las reglas y tasas cambian según el estado donde se encuentre el inmueble.

En la Ciudad de México, existen supuestos específicos en los que la adquisición de un inmueble por herencia puede acceder a una tasa de 0% de ISAI, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la legislación fiscal local.

Entre los requisitos pueden encontrarse condiciones relacionadas con el parentesco, el valor del inmueble y los plazos establecidos para realizar el trámite. Fuera de esos supuestos, la adjudicación puede quedar sujeta al impuesto correspondiente.