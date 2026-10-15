El empleo formal en la construcción aumentó 1.35% mensual en septiembre.

Entre enero y septiembre de este año, se han creado 409 mil empleos formales, lo que representó el doble de lo obtenido el año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El empleo manufacturero acumula 33 meses consecutivos a la baja. Foto creada con Gemini

De acuerdo con David Cervantes Arenillas, analista de BBVA Research, el cambio en la tendencia se debe a que el año pasado de los 333 mil empleos formales nuevos registrados ante el IMSS, más de una tercera parte correspondió a los empleados de plataformas digitales, que son parte de un programa de formalización y no representan empleos nuevos.

Esto redujo la cifra de empleos nuevos en 2025 a 208 mil fuentes laborales nuevas en el periodo enero septiembre del año pasado.

Este año, la participación de los trabajadores de plataformas que se sumaron a la formalidad se redujo a 0.6%.

Avance lento

Para el especialista de BBVA Research, si bien la creación de empleo muestra una mejora respecto al año anterior, su ritmo de crecimiento continúa siendo moderado.

“En septiembre, el empleo formal registró una variación anual de 1.6%, que se reduce a 1.2% al excluir a los trabajadores de plataformas digitales. Aunque estos resultados reflejan una recuperación respecto a 2025, todavía se mantienen por debajo del crecimiento anual promedio de 2.5% registrado en los meses de septiembre de 2023 y 2024, periodo aún influido por la recuperación del empleo posterior a la pandemia”, señaló.

Para el analista, la recuperación en la creación de empleo todavía es “insuficiente” para alcanzar los niveles observados en años anteriores.

Empleo crece desigual

De acuerdo con las cifras de BBVA Research, en la comparación mensual, el empleo fue sostenido por el crecimiento de la construcción y el sector servicios, lo que contrastó con bajas en el sector agropecuario y el manufacturero.

La construcción registró un alza de 1.35% en cifras desestacionalizadas, a lo que se suma la expansión de 0.48% en el sector servicios.

En sentido contrario, la manufactura mostró una baja de 0.25% mensual en el empleo formal. Lo más preocupante es que el sector acumula 33 meses consecutivos a la baja.

“Esta evolución contrasta con el desempeño más favorable que recientemente ha mostrado la actividad manufacturera vinculada al sector exportador, lo que sugiere que esta mejora todavía no se ha traducido en una recuperación de la contratación formal”, dijo David Cervantes.

Otro sector afectado por la baja en el empleo es el agropecuario, cuya plantilla formal bajó 0.79% mensual.

Finalmente, el sector de comunicaciones y transportes se expandió prácticamente 5%, debido a la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al IMSS durante 2025, cuyo efecto sobre las tasas anuales ha comenzado a disiparse de manera importante.