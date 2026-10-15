La Fundación Carlos Slim, encabezada por el empresario Carlos Slim Helú, desarrolla diversas iniciativas para combatir la pobreza en México mediante acciones enfocadas en salud, nutrición y bienestar social. Para ampliar el alcance de estos programas, la organización colabora con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud federal y las autoridades sanitarias de distintas entidades.

Sus proyectos están dirigidos a personas de diferentes edades y condiciones sociales, desde mujeres embarazadas y recién nacidos hasta adultos que viven en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas.

La Fundación busca ampliar el alcance de la distribución de alimentos y contribuir a que más familias tengan acceso a productos nutritivos. Shutterstock

Entre sus principales iniciativas se destaca MIDO, un modelo de atención que permite identificar factores de riesgo y detectar enfermedades en etapas tempranas.

¿Cómo combate la pobreza la Fundación Carlos Slim junto con el IMSS e IMSS-Bienestar?

La estrategia de la Fundación Carlos Slim para reducir la pobreza considera que el acceso a servicios médicos y una buena alimentación son factores esenciales para mejorar la calidad de vida de la población.

Para avanzar en este objetivo, la organización trabaja con:

Secretaría de Salud

IMSS

IMSS-Bienestar

Dependencias estatales

Organizaciones de la sociedad civil

Sus acciones abarcan desde la prevención y detección de enfermedades hasta la atención médica continua y el fortalecimiento de los servicios de nutrición.

El modelo también incorpora soluciones de salud digital para facilitar el seguimiento de los pacientes y reducir las dificultades de acceso a la atención médica. A esto se suman iniciativas de capacitación para personal sanitario y personas que brindan apoyo en sus comunidades.

Por su parte, una de las prioridades para la Fundación es la atención durante el embarazo y los primeros años de vida. Destacan que los primeros 1,000 días, que abarcan desde la gestación hasta los dos años de edad, son determinantes para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños.

MIDO para los Primeros 1,000 Días de Vida

El programa MIDO para los Primeros 1,000 Días de Vida busca mejorar la atención materna e infantil mediante una red de colaboración entre:

Comunidades

Centros de atención primaria

Hospitales rurales

Como parte de esta iniciativa, la Fundación reporta que equipó 80 hospitales rurales y ubicados en zonas indígenas del IMSS con tecnología médica para fortalecer la atención de mujeres embarazadas, recién nacidos y bebés.

Entre los equipos proporcionados se encuentran:

Ultrasonidos

Incubadoras

Dispositivos de reanimación neonatal

Cunas de calor radiante

Tococardiógrafos

El programa también promueve revisiones prenatales para detectar condiciones como diabetes gestacional, hipertensión, infecciones y alteraciones en el peso. Además, contempla la capacitación y el equipamiento de parteras tradicionales, con el propósito de fortalecer la atención en las comunidades y facilitar que las mujeres embarazadas reciban servicios médicos cuando los necesiten.

En el ámbito nutricional, la Fundación Carlos Slim distribuye multivitamínicos con hierro, ácido fólico y calcio para mujeres embarazadas. Asimismo, desarrolló CreciMIDO, un suplemento alimenticio orientado a prevenir y atender la desnutrición infantil durante los primeros años de vida.

MIDO Adultos: prevención y detección de enfermedades crónicas

Se trata de un programa enfocado en la identificación temprana de enfermedades y factores de riesgo entre la población adulta.

Las valoraciones permiten detectar posibles problemas relacionados con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y dislipidemias, con el objetivo de facilitar el seguimiento médico y reducir el riesgo de complicaciones.

La Fundación Carlos Slim señala que este modelo funciona en más de 12,000 unidades de salud en México, lo que amplía las posibilidades de identificar padecimientos y dar continuidad a la atención de los pacientes.

La iniciativa también se complementa con el Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC), una herramienta destinada a fortalecer el registro y la vigilancia de estos padecimientos, así como a mejorar el seguimiento de las personas atendidas.