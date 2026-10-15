La credencialización continúa abierta de lunes a sábado y está dirigida en esta etapa a personas que ya reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la pensión para personas con discapacidad.

La nueva credencial del Servicio Universal de Salud (SUS) busca facilitar el acceso a la atención médica en las instituciones públicas de México, sin importar si las personas cuentan o no con seguridad social. Al documento podrán acceder personas adultas mayores de 65 años o que reciban Pensión para Personas con Discapacidad, sean menores o mayores de edad.

El objetivo es conectar las distintas redes de atención para brindar servicios médicos a la población. De acuerdo con el Gobierno de México, la credencialización se realiza mediante módulos de la Secretaría de Bienestar. El registro contempla la revisión de documentos, la autorización para recopilar datos personales, la toma de fotografía y huellas dactilares.

El registro al Servicio Universal de Salud continúa esta semana según la inicial del apellido paterno en módulos de la Secretaría de Bienestar. Gobierno de México

¿Quiénes pueden obtener la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial está dirigida a adultos mayores y personas con discapacidad. Es decir, para aquellos ciudadanos de México que reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o la pensión para personas con discapacidad.

El proceso de registro comenzó de manera gradual en 2026 y contempla a personas adultas y menores de edad, de acuerdo con las etapas y los calendarios establecidos por las autoridades.

La credencial no sustituye a las instituciones públicas de salud, sino que permite coordinar sus servicios. Para realizar el trámite, es importante verificar el calendario correspondiente y acudir al módulo indicado.

¿Qué documentos se necesitan para tramitarla?

Los requisitos para el registro presencial cambian según la edad de la persona solicitante. La página oficial del SUS establece los siguientes documentos:

Para mayores de edad: identificación oficial con fotografía, CURP y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Para menores de edad: acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio vigente e identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

Además, las autoridades solicitan un teléfono o correo electrónico de contacto para notificar la fecha y el lugar de entrega de la credencial. Antes de acudir, se recomienda comprobar que la CURP esté certificada.

Una vez realizado el registro, la persona recibirá una notificación por mensaje SMS o llamada del número 079 para recoger la credencial impresa. Al recibirla, también le indicarán cómo descargar la versión digital.

El SUS integra instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS-Bienestar y los Institutos Nacionales de Salud, entre otras.