La banca en México busca elevar el crédito al sector privado de 38% a 45% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, mediante una mayor digitalización del sistema financiero y el uso de información crediticia que permita ampliar el financiamiento a personas y empresas que actualmente no tienen acceso a préstamos, aseguró Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), en entrevista con medios durante la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF).

El representante del sector bancario señaló que el objetivo es aumentar la penetración del crédito en la economía, con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como a los mexicanos que no cuentan con antecedentes crediticios.

“Queremos llevarlo al menos al 45% en el 2030 y este es un esfuerzo muy grande del cual nos vamos a apoyar mucho de mejor información crediticia para poder dar más crédito , especialmente a las micro y pequeñas empresas y a los mexicanos que no han tenido acceso al crédito”, afirmó.

El avance en el financiamiento a las empresas de menor tamaño ya muestra resultados. De acuerdo con Romano, la proporción de mipymes que cuentan con crédito bancario pasó de 24% a 29%, por lo que el sector se acerca al objetivo de alcanzar una cobertura de 30%, aunque reconoció que todavía existen retos para ampliar el acceso a estos recursos.

La meta de incrementar el crédito privado forma parte de los esfuerzos de la banca para impulsar la actividad productiva y facilitar que más empresas cuenten con recursos para crecer, invertir y desarrollar sus operaciones.

Digitalización, una vía para ampliar el crédito

Para avanzar hacia ese objetivo, la banca apuesta por la digitalización de los servicios financieros y por mejorar la información disponible sobre los usuarios, herramientas que permitirían agilizar las operaciones y construir historiales crediticios para quienes todavía no han accedido al financiamiento formal.

Romano sostuvo que el sistema financiero mexicano ha registrado avances importantes en esta materia y consideró que la transformación digital puede facilitar las transacciones, aumentar la seguridad y simplificar el acceso a los productos bancarios.

Como parte de estos esfuerzos, mencionó las nuevas cuentas de apertura remota, denominadas “cuentas fáciles”, que los bancos están habilitando para que los usuarios puedan contratarlas desde sus aplicaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Según explicó, estas cuentas podrán abrirse con una identificación, sin proporcionar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y permitirán recibir depósitos de hasta aproximadamente MXN$150,000 mensuales.

La intención es facilitar que más personas ingresen al sistema financiero formal y puedan desarrollar una vida financiera digital, lo que eventualmente contribuiría a generar información útil para evaluar su acceso a productos de crédito.

Banca busca facilitar los pagos digitales

El presidente de la ABM también destacó los esfuerzos para simplificar el uso de Cobro Digital (CoDi) y facilitar los pagos mediante distintos medios electrónicos, incluidas las tarjetas de crédito y débito.

De acuerdo con Romano, la intención es avanzar hacia un entorno en el que determinados establecimientos y actividades económicas reciban predominantemente pagos digitales, como parte de la modernización del sistema financiero.

Estos esfuerzos acompañan la estrategia de ampliar el uso de servicios financieros formales, aunque el reto central para la banca será traducir los avances tecnológicos en un mayor acceso efectivo al financiamiento.

Con la meta de elevar el crédito privado a 45% del PIB para 2030, el sector bancario busca aumentar su participación en el financiamiento de la economía, particularmente entre las empresas pequeñas y las personas que todavía enfrentan barreras para obtener préstamos.