Desde que en 2022 se estableció la inscripción obligatoria al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) para personas mayores de 18 años, surgieron dudas entre estudiantes universitarios sobre si la Constancia de Situación Fiscal (CSF) podría convertirse en un requisito para inscribirse, reinscribirse o incluso permanecer en una institución de educación superior.

Aunque el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suele asociarse con el pago de impuestos, especialistas aclaran que darse de alta en el RFC no implica, por sí mismo, adquirir obligaciones fiscales ni autoriza a las universidades a condicionar la reinscripción de los alumnos.

Conoce los detalles de esta situación y evita problemas con el cumplimiento de trámites obligatorios.

¿Las universidades piden la Constancia de Situación Fiscal?

El contador Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, señaló que no existe evidencia de que las universidades estén solicitando la CSF como requisito para reinscribir o inscribir estudiantes. De acuerdo con su experiencia, no se detectaron casos en los que alguna institución haya negado el acceso académico por no contar con este documento.

La confusión surge con la Miscelánea Fiscal 2022, que estableció la obligación de que las personas mayores de edad se inscriban en el RFC, incluso si no cuentan con empleo. Este requisito cobró mayor visibilidad entre universitarios debido a que la Secretaría de Educación Pública solicita el RFC y la firma electrónica (e.firma) para emitir la cédula profesional, un trámite que se realiza después de finalizar los estudios.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal y para qué sirve?

La CSF es un documento oficial emitido por el SAT que acredita que una persona está registrada en el RFC. En el caso de los estudiantes, su función principal está relacionada con trámites administrativos y futuros procesos laborales, no con el pago inmediato de impuestos. La constancia confirma que el contribuyente está dado de alta y en posibilidad de recibir ingresos cuando corresponda.

¿Qué datos incluye la Constancia de un universitario?

Este documento contiene información básica como el RFC, nombre completo, Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio fiscal, correo electrónico, régimen fiscal y tipo de actividad económica.