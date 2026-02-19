El regreso del barbijo a los espacios laborales vuelve a instalarse en la conversación pública. En medio de un repunte de casos de sarampión, algunas empresas comenzaron a tomar decisiones preventivas que podrían cambiar la rutina diaria en fábricas y oficinas. La medida no es general, pero ya genera atención en el sector productivo. Aunque no existe una obligación oficial, el uso de cubrebocas reaparece como herramienta de protección en ciertos entornos. La prioridad, aseguran desde la industria, es evitar interrupciones laborales sin descuidar la salud del personal. El escenario sanitario será clave para definir los próximos pasos. El debate crece mientras las autoridades monitorean contagios y nuevos brotes que puedan repercutir negativamente a nivel social como laboral. El trasfondo incluye alertas epidemiológicas, campañas de vacunación y el aprendizaje que dejaron años recientes. Todo apunta a que el barbijo en el trabajo podría volver en determinados sectores si el riesgo aumenta. El posible regreso del barbijo en el trabajo surge dentro de empresas vinculadas a Apimex. Su presidente, Fernando Padilla Padilla, explicó que algunas compañías ya aplican medidas internas, aunque por ahora no existe una disposición obligatoria. El dirigente señaló que el uso de cubrebocas en empresas dependerá de las condiciones sanitarias. Si el entorno epidemiológico empeora, las compañías podrían retomar protocolos similares a los implementados durante la pandemia para proteger a los trabajadores. Desde el sector industrial remarcan que la prioridad es mantener la operación sin poner en riesgo la salud. También se evalúan acciones complementarias como campañas de vacunación o revisiones médicas dentro de los centros laborales si la situación lo exige. Las empresas, aseguran, cuentan con experiencia para reaccionar rápido ante recomendaciones sanitarias. Por ahora, el barbijo en el trabajo no es obligatorio, pero ya forma parte de las estrategias preventivas en ciertos espacios productivos. El contexto sanitario incluye una advertencia de la Secretaría de Salud basada en datos de la Dirección General de Epidemiología. Los últimos informes han reportado más de 10,000 casos de sarampión y decenas de defunciones asociadas entre 2025 y 2026, además de miles de contagios en análisis. La alerta también fue respaldada por la Organización Panamericana de la Salud, que advirtió sobre el aumento de contagios en América. Cabe recordar que el sarampión es altamente contagioso y se transmite por gotículas al toser, hablar o estornudar. Organismos como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Instituto Mexicano del Seguro Social coinciden en que la vacunación es la herramienta más eficaz para frenar brotes. La caída de coberturas por debajo del 95% aparece como una de las causas del repunte. Ante este escenario, especialistas señalan que medidas como el uso de cubrebocas pueden complementar la prevención en espacios cerrados o de alta exposición, especialmente durante picos de transmisión.