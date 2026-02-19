El Gobierno federal lanzó una nueva alerta sanitaria ante la presencia de un virus altamente contagioso que puede propagarse con rapidez si no se mantiene una adecuada cobertura de vacunación. A través de canales oficiales, las autoridades pidieron a la población revisar su esquema y acudir cuanto antes a inmunizarse. La recomendación incluye consultar los puntos disponibles en todo el país mediante la plataforma habilitada para localizar centros y horarios. El objetivo es reforzar la protección colectiva y evitar la aparición de nuevos brotes. Las autoridades sanitarias advirtieron sobre la importancia de mantener actualizado el esquema contra el sarampión, dado a que la enfermedad se transmite con facilidad y puede propagarse rápidamente en comunidades con baja cobertura de vacunación. El mensaje oficial enfatiza que la prevención es clave para evitar brotes. Por ello, se insta a la población a no postergar la aplicación de la vacuna en caso de no contar con el esquema completo. El llamado no solo apunta a niños, sino también a personas que deban reforzar su protección. Mantener altos niveles de inmunización es fundamental para frenar la circulación del virus. Para facilitar el acceso, el Gobierno habilitó la plataforma oficial donde se pueden consultar los puntos de vacunación disponibles. A través del sitio dondemevacuno.salud.gob.mx, es posible localizar el centro más cercano y revisar horarios de atención. La herramienta permite identificar opciones en distintas entidades del país. De esta manera, se busca reducir barreras de acceso y promover una respuesta rápida de la población. Las autoridades recordaron que la vacunación es una medida gratuita y disponible en el sistema público de salud. La invitación es acudir cuanto antes y verificar la cartilla. El refuerzo de la vacunación forma parte de una estrategia para frenar la expansión del sarampión en México y reducir el riesgo de nuevos contagios. La Secretaría de Salud subrayó que la inmunización es la medida más eficaz frente a este virus e insistió en revisar la cartilla y acudir al centro más cercano para fortalecer la protección colectiva.