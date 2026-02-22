El regreso del home office, también conocido como trabajo remoto, volvió a instalarse en la agenda pública en medio del rebrote de casos de sarampión en la República Mexicana. La decisión no responde a un cambio estructural en la modalidad laboral, sino a una medida preventiva puntual ante un escenario sanitario que sigue bajo vigilancia. El Instituto Nacional Electoral (INE) informó días atrás que detectó un caso aislado de sarampión en sus instalaciones. A partir de ese reporte, activó un protocolo interno que incluye teletrabajo temporal y acciones sanitarias adicionales para evitar posibles contagios. La determinación se enmarca en el contexto del brote nacional de sarampión en México, activo desde 2025 y con continuidad en 2026. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo epidemiológico mientras insisten en la vacunación como principal herramienta de contención. El Instituto Nacional Electoral detalló que el regreso al home office será temporal. Durante cinco días solo acudirá de manera presencial el personal cuya presencia sea indispensable para la operación institucional. Además del teletrabajo, el INE puso en marcha una jornada interna de vacunación y un monitoreo preventivo de síntomas entre su plantilla laboral. También reforzó el uso de cubrebocas, gel antibacterial y ventilación en espacios cerrados. El organismo explicó que estas acciones buscan proteger al personal y alinearse con las disposiciones sanitarias vigentes. La comunicación oficial se difundió a través de sus canales institucionales. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotículas al toser o estornudar. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: En México, la vacuna triple viral forma parte del esquema nacional y es gratuita en centros de salud públicos. Las autoridades han reiterado que la mayoría de los casos graves se concentra en personas no vacunadas o con esquemas incompletos. De acuerdo con reportes recientes de la Secretaría de Salud, el país acumula alrededor de 10 mil casos confirmados y más de 31 defunciones asociadas al brote, con presencia en las 32 entidades federativas y mayor incidencia en Chihuahua, Jalisco y Chiapas. El escenario mantiene en alerta a distintas instituciones, mientras el brote de sarampión en México continúa bajo seguimiento epidemiológico y con campañas activas de vacunación en todo el país.