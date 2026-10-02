Para Mastercard, México no es un mercado más; es uno de los cuatro mercados globales prioritarios, según explicó Jon Huntsman, Vice Chairman y President de Strategic Growth de Mastercard. La oportunidad está vinculada con la escala del país, la demanda de servicios digitales y el peso de las microempresas dentro de la actividad económica.

La digitalización de los pequeños negocios se convirtió en uno de los ejes principales del Mastercard México Summit 2026, en donde la compañía anunció su compromiso para impactar a más de 1.5 millones de negocios en México con ofreciéndoles herramientas, capacitación y alianzas estratégicas para operar en la economía del futuro.

“Creemos profundamente en el potencial de México. Por eso, estamos redoblando nuestro compromiso con el país a través de iniciativas que ayudarán a más personas y pequeños negocios a crecer, digitalizarse y participar plenamente en la economía del futuro” comentó Silvana Hernández, presidenta de la división Norte de América Latina y el Caribe.

El desafío: pasar del acceso al uso

Más de 90% de la base económica mexicana está compuesta por microempresas y para Jon Huntsman, la transformación digital de estas no puede medirse solo por la cantidad de empresas que reciben una cuenta, tarjeta o herramienta. El verdadero indicador del éxito está en el uso frecuente: que los negocios compren, vendan, cobren y administren sus ingresos digitalmente de forma habitual.

La adopción de herramientas digitales es clave para el crecimiento de las MiPyMEs en México.

De esta manera, Mastercard actúa como un socio tecnológico, de seguridad e inclusión. Su propuesta combina procesamiento de pagos, aceptación digital, análisis de datos, prevención del fraude y capacitación para que los negocios puedan operar con mayor confianza.

Para los comercios, aceptar pagos digitales puede ampliar la cantidad de clientes potenciales y facilitar la trazabilidad de las operaciones. También puede generar registros de actividad que, en determinados casos, ayuden a construir una historia financiera más clara frente a otras instituciones y proveedores, aportando a la formalización y productividad de cada una de ellas.

Dos pirales estratégicos: Capacitación y Ciberseguridad

Para lograr el objetivo, se anunciaron dos grandes iniciativas:

La nueva fase de Mastercard Avance MiPyME, una iniciativa del programa Mastercard Strive que se ejecuta junto con Fundación Capital, busca llegar a 1 millón de micro y pequeñas empresas en todo México. La meta toma como base el éxito alcanzado en los últimos tres años, en el cual cerca de 500,000 micro y pequeñas empresas ya fortalecieron sus capacidades digitales.

PyMEs Ciberseguras, una iniciativa liderada por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI) que tiene como objetivo alcanzar a 500,000 MiPyMEs con conocimientos y soluciones para identificar vulnerabilidades, comprender riesgos y proteger sus operaciones en un entorno cada vez más complejo. Mastercard pondrá a disposición de las empresas la solución My Cyber Risk, que permite analizar riesgos, tomar decisiones informadas y asegurar la continuidad del negocio.

La estrategia se apoya en un amplio repertorio de estudios sobre inclusión financiera, comportamiento del consumidor, adopción digital, ciberseguridad y evolución de los pagos; análisis que permiten observar si el acceso se convierte en uso frecuente, si aumenta la confianza y si la tecnología genera más ventas y oportunidades para los pequeños negocios.

La apuesta muestra que la digitalización no depende solo de lanzar productos. También requiere acompañamiento, infraestructura, aceptación y seguridad, estableciendo que, en México, la expansión de los pagos digitales depende de la capacidad de convertir el acceso en uso y el uso en crecimiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.