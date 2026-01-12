La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dejó establecido cómo será el esquema de suspensiones de clases para 2026. A partir de enero, el calendario escolar contempla una serie de días inhábiles que, sumados, alcanzan cerca de 30 jornadas sin actividades para estudiantes de educación básica.

Estas suspensiones no corresponden a un solo periodo continuo, sino a descansos oficiales, vacaciones y sesiones administrativas distribuidas a lo largo del ciclo escolar 2025-2026. Las fechas impactan directamente en alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

El calendario fue definido desde el inicio del ciclo y no incluye modificaciones extraordinarias. Sin embargo, su publicación volvió a generar consultas entre familias que buscan organizar tiempos, traslados y actividades fuera del ámbito escolar.

Calendario escolar 2026 SEP: días oficiales sin clases en México

La SEP es el único organismo autorizado para determinar los días de suspensión de actividades escolares. Para el ciclo 2025-2026, el calendario marca 185 días efectivos de clase y múltiples jornadas sin asistencia a las aulas.

Desde enero de 2026 comienzan a concentrarse varios de estos descansos. Entre ellos se incluyen vacaciones de invierno, días festivos oficiales y sesiones del Consejo Técnico Escolar, todas con suspensión total de clases para educación básica.

El calendario escolar ciclo 2025-2026 de la SEP. (Foto: Archivo) SEP

Fechas sin clases en 2026 según el calendario escolar de la SEP

De acuerdo con el calendario escolar oficial, las clases se suspenderán en las siguientes fechas:

1 de enero : descanso oficial

2 al 9 de enero : vacaciones de invierno

30 de enero : sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

2 de febrero : descanso oficial

27 de febrero : sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

16 de marzo : descanso oficial

27 de marzo : sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

30 y 31 de marzo : inicio de vacaciones de Semana Santa

1 al 10 de abril : vacaciones de Semana Santa

1 de mayo : descanso oficial

5 de mayo : descanso oficial

15 de mayo : Día del Maestro

29 de mayo : sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

26 de junio : sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)

16 de julio: inicio de vacaciones de verano

Estas fechas aplican a todas las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP y forman parte del calendario escolar vigente para el ciclo 2025-2026.