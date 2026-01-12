En esta noticia
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya dejó establecido cómo será el esquema de suspensiones de clases para 2026. A partir de enero, el calendario escolar contempla una serie de días inhábiles que, sumados, alcanzan cerca de 30 jornadas sin actividades para estudiantes de educación básica.
Estas suspensiones no corresponden a un solo periodo continuo, sino a descansos oficiales, vacaciones y sesiones administrativas distribuidas a lo largo del ciclo escolar 2025-2026. Las fechas impactan directamente en alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.
El calendario fue definido desde el inicio del ciclo y no incluye modificaciones extraordinarias. Sin embargo, su publicación volvió a generar consultas entre familias que buscan organizar tiempos, traslados y actividades fuera del ámbito escolar.
Calendario escolar 2026 SEP: días oficiales sin clases en México
La SEP es el único organismo autorizado para determinar los días de suspensión de actividades escolares. Para el ciclo 2025-2026, el calendario marca 185 días efectivos de clase y múltiples jornadas sin asistencia a las aulas.
Desde enero de 2026 comienzan a concentrarse varios de estos descansos. Entre ellos se incluyen vacaciones de invierno, días festivos oficiales y sesiones del Consejo Técnico Escolar, todas con suspensión total de clases para educación básica.
Fechas sin clases en 2026 según el calendario escolar de la SEP
De acuerdo con el calendario escolar oficial, las clases se suspenderán en las siguientes fechas:
- 1 de enero: descanso oficial
- 2 al 9 de enero: vacaciones de invierno
- 30 de enero: sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)
- 2 de febrero: descanso oficial
- 27 de febrero: sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)
- 16 de marzo: descanso oficial
- 27 de marzo: sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)
- 30 y 31 de marzo: inicio de vacaciones de Semana Santa
- 1 al 10 de abril: vacaciones de Semana Santa
- 1 de mayo: descanso oficial
- 5 de mayo: descanso oficial
- 15 de mayo: Día del Maestro
- 29 de mayo: sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).
- 26 de junio: sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE)
- 16 de julio: inicio de vacaciones de verano
Estas fechas aplican a todas las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP y forman parte del calendario escolar vigente para el ciclo 2025-2026.