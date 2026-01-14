Un nuevo frente frío ingresará durante el transcurso del miércoles 14 de enero a la República Mexicana, generando las condiciones propicias para que se registren lluvias intensas en distintos estados del país, de acuerdo a la información que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este sistema climático se asociará con otros fenómenos, provocando una baja de las temperaturas en distintas entidades federativas del país. Además, se generará un nuevo evento de “Norte”, y podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

¿Cómo estará el estado del tiempo a partir del miércoles 14 de enero?

El SMN mantiene actualizados a todos los habitantes de México ante la serie de inclemencias climáticas que se pueden llegar a registrar durante el transcurso de la jornada.

El pronóstico del tiempo para la República Mexicana durante el miércoles 14b de enero. (Foto: SMN)

Para hoy, el nuevo frente frío núm. 28 y su masa de aire polar que se desplazarán sobre el norte del país, se combinarán con un canal de baja presión sobre el occidente el golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el norte de dicha región, lo que originará lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); e intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Por estos sistemas meteorológicos, los habitantes de las entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central evidenciarán un ambiente frío a muy frío, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro, oriente, sur y sureste del país.

El SMN prevé, a su vez, que durante el transcurso de la jornada se registren rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

¿Cuáles son las regiones del país con pronóstico de lluvias el miércoles 14 de enero?

Además de los fenómenos climáticos anteriormente mencionados, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Oaxaca; e intervalos de chubascos en Guerrero, con posible caída de granizo en Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.

Pronóstico de acumulado total de precipitación en 5 días. (Foto: Archivo).

Concretamente, los estados que se verán afectados por el agua durante el miércoles 14 de enero son:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Tabasco.

Oaxaca.

Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Hidalgo

Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra)

Estado de México

Ciudad de México

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan)

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)