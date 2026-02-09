La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) confirmó un proceso obligatorio que no puede postergarse y que involucra un componente clave de seguridad. La medida ya está en marcha y tiene fecha límite para completarse. El aviso no alcanza a todos los vehículos, pero sí a un grupo puntual que deberá cerrar el trámite sí o sí. La revisión está vinculada a un sistema esencial del automóvil, cuya falla puede provocar consecuencias graves en caso de activarse durante un accidente. Muchos propietarios todavía no verificaron si están incluidos, aunque la campaña ya comenzó. El llamado contempla contacto directo con los dueños de las unidades y seguimiento por parte de autoridades, lo que refuerza la importancia de cumplir con la verificación vehicular. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en coordinación con la automotriz Seat, confirmó un llamado a revisión para 356 vehículos Seat Exeo modelo 2011 debido a una falla en la bolsa de aire (airbag) marca Takata. El problema se encuentra en el generador de gas frontal del lado del acompañante. De acuerdo con el aviso oficial, al activarse el airbag pueden desprenderse fragmentos por el deterioro del agente propulsor. Esto representa un riesgo de lesiones para los ocupantes, por lo que la verificación vehicular y el reemplazo del componente son obligatorios para las unidades afectadas. Como contramedida, Seat sustituirá el generador de gas sin costo para los consumidores. La campaña estará vigente hasta el 27 de agosto de 2026 y será supervisada por PROFECO para asegurar que se cumpla correctamente. Seat informó que contactará a los propietarios mediante correo postal y difundirá el llamado en su sitio oficial. Los conductores también pueden consultar directamente si su vehículo está afectado y avanzar con el trámite correspondiente. Los canales oficiales habilitados para completar la verificación vehicular y resolver dudas son: PROFECO vigilará el desarrollo de la campaña y recordó sus canales en redes sociales X y Facebook. La recomendación es verificar cuanto antes si el vehículo está incluido y cerrar el trámite obligatorio, ya que se trata de un elemento clave para la seguridad vehicular.