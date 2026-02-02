El proceso para obtener la visa a Estados Unidos cambió de forma silenciosa, pero profunda. Desde finales de 2025, los consulados aplican un nuevo criterio que impacta de lleno en familias, adultos mayores y viajeros frecuentes: la edad ya no exime de la entrevista consular.

La actualización, emitida por el Departamento de Estado, marca un giro en una práctica que durante años simplificó miles de solicitudes. De cara a 2026, el mensaje es claro: la entrevista presencial vuelve a ser la regla general para las visas de no inmigrante.

Desde cuándo se aplica el nuevo criterio para la visa estadounidense

Las fechas son clave para quienes están planificando viajes o iniciando el trámite:

La normativa fue publicada el 18 de septiembre de 2025

Comenzó a aplicarse el 1 de octubre de 2025

Toda guía anterior quedó sin efecto

Los consulados aplican un nuevo criterio que impacta de lleno en familias, adultos mayores y viajeros frecuentes: la edad ya no exime de la entrevista consular. Foto: archivo.

Para quienes tramitan la visa americana en 2026, este es el único marco vigente, aunque cada consulado conserva margen operativo para organizar citas y evaluar excepciones puntuales.

Cómo afecta el cambio a las familias con menores de 14 años

Uno de los impactos más visibles se da en los hogares que solicitan la visa de turista B1/B2. A partir del nuevo criterio, los menores de 14 años deben ser tratados como solicitantes individuales.

Esto implica:

Entrevista consular obligatoria para los niños

Traslado del menor al consulado

Mayor tiempo de espera para obtener citas

Evaluación directa del caso por parte del oficial

Ya no es posible que el adulto principal absorba el trámite del menor dentro de su propia solicitud.

Adultos mayores de 79 años: cuándo podría evitarse la entrevista

En el caso de los mayores de 79, la situación también cambió. La entrevista volvió a ser el estándar y solo se contemplan exenciones en escenarios muy limitados.

Podrían evitarla, de forma excepcional, quienes:

Estén renovando una visa B1/B2 reciente

Cumplan estrictamente con todos los requisitos

No presenten rechazos ni alertas previas

Aun así, el consulado puede citar a entrevista si lo considera necesario. La exención ya no es un derecho automático.

Qué excepciones siguen vigentes para la visa en 2026

Aunque el sistema es más estricto, algunas exenciones continúan vigentes bajo condiciones específicas:

Visas diplomáticas y oficiales (A, G, NATO y categorías especiales)

Renovaciones limitadas de visas de turismo y negocios

Programas temporales específicos, como ciertas visas agrícolas

Además, el solicitante debe: