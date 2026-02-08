La Ciudad de México ha intensificado la implementación de una de sus normativas de tránsito más fundamentales y cruciales para la seguridad vial, la cual se refiere al uso obligatorio de casco al conducir una motocicleta. Además, la autoridad ha señalado que el cumplimiento de esta norma no es opcional. La norma, que se encuentra vigente en el Reglamento de Tránsito, establece directrices precisas para asegurar que los desplazamientos en la capital se realicen bajo los estándares mínimos de protección y responsabilidad; de lo contrario, el conductor deberá afrontar las consecuencias. El Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad han subrayado que esta obligación se aplica en cada trayecto y sin excepciones. Su objetivo primordial es disminuir lesiones severas y prevenir accidentes de alto impacto. La campaña oficial enfatiza que la medida es ley y que su incumplimiento conlleva consecuencias inmediatas, tanto económicas como administrativas. “Cada trayecto cuenta. Usar casco reduce lesiones graves y puede salvar tu vida. El casco no es opción, es protección y es ley”, indicó el Gobierno de CDMX. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito y la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicada por el INEGI para 2026, que fijó su valor diario en 117.31 pesos, la sanción económica para quienes incumplan esta disposición va de 20 a 30 UMAS, lo que representa un rango aproximado entre 2,346 y 3,519 pesos. Esta multa aplica de manera directa y sin posibilidad de exención inmediata. Además del impacto económico, la infracción suma tres puntos menos en la licencia de conducir, un elemento que afecta directamente el historial del conductor y puede tener repercusiones ante futuras revisiones o reincidencias. Las autoridades capitalinas afirman que este sistema de puntos busca incentivar una movilidad más respetuosa y responsable. Más allá de la multa, la falta a esta norma de tránsito en CDMX provoca la retención de la moto, la cual será enviada al depósito oficial o corralón. Esta medida se aplica de manera automática durante los operativos y revisiones de tránsito y representa una de las sanciones más severas debido a los costos adicionales y el tiempo que implica su recuperación. La obligación del uso de cascos al viajar en motos es extensiva a todas las personas que participan en el traslado, lo que significa que también deberá cumplirse por acompañantes. El Gobierno de CDMX remarca que no basta con portar el equipo correcto: debe utilizarse de manera adecuada y bajo los estándares que la regulación establece para garantizar que realmente cumpla su función.