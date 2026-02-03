La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta dirigida a los conductores del país por un trámite de suma urgencia que tendrán que realizar los conductores de ciertos coches durante el mes de febrero.

Constantemente, el organismo encargado de velar por los derechos de los consumidores lanza llamados a revisión en conjunto con distintas automotrices, que detectan algún tipo de falla o irregularidad en los vehículos que comercializan.

En este contexto, quedaron bajo la lupa 3 modelos particulares de la conocida empresa Volkswagen, que deberán atravesar por un proceso de verificación vehicular durante el corriente mes. Las personas propietarias tendrán tomar nota de todos los detalles al respecto y seguir las debidas instrucciones.

El Gobierno lanzó un llamado de alerta a los propietarios de 3 modelos de autos Volkswagen. (Foto: Archivo)

Alerta de la PROFECO por 3 vehículos Volkswagen que presentaron fallas

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta dirigida a los automovilistas que sean propietarios de alguno de los siguientes vehículos de la marca Volkswagen:

T-CROSS

TAIGUN

VIRTUS

El llamado alcanza a un total de 1,173 unidades comercializadas entre los años 2022 y 2025. La PROFECO permite que quienes tengan dudas al respecto y busquen conocer tanto las irregularidades detectadas como el accionar que se llevará a cabo, puedan informarse a través de los canales oficiales de comunicación.

¿Cuál es la falla que detectó la PROFECO?

De acuerdo al llamado a revisión que realizó recientemente la PROFECO a través de la Revista al Consumidor, una publicación mensual que busca brindar asesoramiento a los ciudadanos del territorio azteca, la automotriz detectó que el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros no puede garantizarse debido a su colocación incorrecta.

Por esta razón, la persona propietaria deberá suspender el manejo del auto hasta que se realice la sustitución del o los cinturones de seguridad delanteros.

El llamado a revisión que publicó la PROFECO a través de la edición de febrero de la Revista al Consumidor. (Foto: Archivo).

¿Qué accionar llevarán a cabo las automotrices tras detectar la falla?

La PROFECO confirmó que los conductores propietarios podrán contactar a los distribuidores autorizados Volkswagen para obtener información sobre el llamado a revisión, mecanismo y aclaración de dudas.

Tras ello, el proveedor contactará a la persona consumidora por medio de correo postal y hará de conocimiento de las personas consumidoras el llamado a revisión en su sitio oficial www.vw.com.mx.

La persona consumidora podrá visualizar los detalles del llamado a revisión dentro del sitio oficial de Volkswagen en la liga directa https://www. appsvolkswagen.com. mx/recall/llamadorevision.html.