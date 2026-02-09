El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida implementó recientemente un cambio que establece que todas las pruebas para obtener la licencia de conducir se realizarán exclusivamente en inglés. Sin embargo, para quienes habían programado su cita antes de la entrada en vigor de la medida, se otorgó un período de gracia de 60 días, hasta el 31 de marzo, que permite presentar el examen en español. Esta extensión busca facilitar la adaptación de los aspirantes que dependen del idioma español, como los mexicanos residentes, mientras el estado avanza hacia la uniformidad de los exámenes. Todos los aspirantes que reservaron su cita antes del 6 de febrero podrán presentar la prueba en español hasta el 31 de marzo. Esto aplica a todas las licencias de conducir, incluyendo exámenes teóricos y prácticos. Las autoridades notificaron a escuelas de manejo y oficinas en todos los condados de Florida para asegurar que esta prórroga se implemente de manera efectiva. El objetivo de la medida es garantizar que todos los conductores comprendan el idioma inglés, considerado esencial para la seguridad vial. Las autoridades explican que uniformar los exámenes permitirá que quienes obtengan la licencia de conducir tengan el conocimiento necesario para manejar de forma segura en cualquier situación. Sin embargo, el período de gracia representa un margen de adaptación para quienes habían programado la prueba previamente y dependen del español para rendirla correctamente. Las oficinas locales recomiendan a los aspirantes verificar el idioma disponible al momento de la cita y confirmar esta información a través de los canales oficiales. Además, se sugiere utilizar los 60 días de prórroga para familiarizarse con el examen en español y revisar contenidos clave antes de presentarlo. Este período temporal representa una oportunidad única para quienes necesitan completar el examen en su idioma nativo y garantizar que puedan cumplir con los requisitos sin inconvenientes.