Aunque los requisitos para obtener la licencia de conducir pueden variar de un estado a otro, existe una duda que se repite entre miles de automovilistas en México: si hay una edad máxima establecida para realizar o renovar este trámite indispensable para circular de manera legal.

La buena noticia es que, de acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en México no existe una edad máxima establecida.

Esto significa que cualquier ciudadano, sin importar su edad, puede tramitar o renovar la licencia de conducir, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.

¿Cuál es la edad límite para continuar conduciendo en México?

Según el Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, todas las personas que quieran obtener o renovar su licencia de conducir deben aprobar un examen integral que certifique su aptitud para manejar.

Este proceso incluye tanto pruebas teóricas como prácticas para evaluar conocimientos y habilidades en materia de tránsito.

En este sentido, no existe un límite de edad para solicitar una licencia de conducir en México.

Por lo tanto, cualquier persona mayor de edad que logre superar el examen de valoración integral y cumpla con los requisitos establecidos para los conocimientos de tránsito tiene el derecho a obtener o renovar su licencia de conducir, sin importar su edad.

Licencia de conducir en México: cuál es la edad máxima para renovarla y qué requisitos debes cumplir en 2026. Fuente: Shutterstock

Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir

Aunque los requisitos específicos varían según la entidad federativa, la mayoría de los estados de México solicitan una serie de documentos y condiciones básicas para tramitar la licencia de conducir por primera vez.

Entre los requisitos más comunes se encuentran:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Comprobante de pago de derechos.

Aprobar el examen teórico de conocimientos viales y, en algunos casos, una prueba práctica de manejo.

Certificado médico o examen de aptitud física, dependiendo de la normativa estatal.

Además, algunas entidades exigen agendar una cita previa y presentar documentación adicional para determinados tipos de licencia, como las destinadas al transporte público o de carga. Por ello, se recomienda consultar los requisitos específicos de la Secretaría de Movilidad o de Transporte correspondiente a cada estado.

Cómo saber cuándo un adulto mayor ya no debe conducir más

Es importante identificar señales que puedan indicar que un adulto mayor debería dejar de conducir con el paso de los años.

De acuerdo con un estudio de Robert H. Shmerling, miembro del Consejo Asesor Editorial de Harvard Health Publishing, existen varios factores clave que ayudan a evaluar si un adulto mayor sigue siendo apto para manejar de manera segura :