Las autoridades migratorias en México lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros extranjeros: quienes tengan el pasaporte vencido o dañado serán rechazados antes de ingresar al país.

La medida alcanza a destinos de altísima demanda turística como Riviera Maya, Oaxaca, Puerto Escondido, Tulum y Cancún, y no contempla períodos de gracia ni excepciones para turistas comunes.

Los extranjeros que no presenten esta documentación no podrán viajar a Riviera Maya, Oaxaca, Puerto Escondido, Tulum y Cancún

Las autoridades migratorias advirtieron que endurecerán las revisiones en los principales aeropuertos internacionales. La medida está enfocada en los ciudadanos extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte o que intenten ingresar con dañados.

El requisito central es contar con un pasaporte completamente vigente y en condiciones físicas óptimas a la hora de viajar. Además de la fecha de expiración, también se revisa que el pasaporte no presente daños físicos, páginas deterioradas o problemas que dificulten su lectura en los sistemas migratorios.

Si no se cumple este requisito, el sistema migratorio puede bloquear directamente la salida del país, incluso si el vuelo ya está pago.

Advertencia migratoria en México: exigen pasaporte vigente y en buen estado para ingresar a destinos turísticos como Cancún, Tulum y Riviera Maya. Fuente: Canva

Por qué la mayoría de los viajeros son detenidos en el aeropuerto de su propio país

Este es el punto que más sorprende a los viajeros: el problema, en la gran mayoría de los casos, no ocurre al llegar a México sino antes de salir del país de origen. Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido o presenta problemas de validez, pueden impedir que la persona aborde el vuelo.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a territorio mexicano, ya que la salida suele quedar bloqueada en el aeropuerto de origen para evitar inconvenientes migratorios posteriores.

En síntesis: el pasaporte vencido o dañado no solo impide entrar a México, sino que puede dejar al viajero varado en casa antes siquiera de despegar.

Qué consecuencias concretas enfrentan los turistas con documentación irregular

Las consecuencias de llegar —o intentar llegar— a destinos como Cancún, Tulum o la Riviera Maya con un pasaporte en mal estado van mucho más allá de un simple inconveniente. Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar: rechazo inmediato en migraciones, retención temporal en el aeropuerto, prohibición de ingreso al país, cancelación de vuelos de conexión y pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

La normativa es clara y sin ambigüedades: cualquier pasaporte en estado irregular bloquea el paso en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres. Las excepciones son mínimas y solo aplican a emergencias humanitarias o casos diplomáticos, revisados individualmente por el Instituto Nacional de Migración (INM).