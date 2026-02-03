El SMN alertó por ingreso de masa de aire polar en varias zonas de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso del frente frío 33 en la frontera norte de México. Se espera que este fenómeno provoque intensas rachas de viento en el norte y noreste del país.

Para el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, la masa de aire polar asociada a este frente avanzará sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Este desplazamiento ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas y la presencia de lluvias fuertes en al menos nueve estados durante ambos días.

Conoce los detalles del reporte oficial del SMN y mantén tu bienestar en resguardo. Ten en cuenta además los consejos de las autoridades vigentes a nivel nacional.

¿Cómo estará el clima esta semana?

A continuación, el pronóstico de lluvias del SMN en México.

Miércoles 4 de febrero

Chubascos y lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y región Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Guerrero.

Jueves 5 de febrero

Lluvias muy fuertes a intensas, de 75 a 150 milímetros, en Veracruz (Papaloapan, región Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca.

Lluvias fuertes a muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán–Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Baja y Totonaca), así como en Tabasco y Chiapas.

¿Nevará en México?

Las previsiones oficiales indican que el frente frío número 33 estará acompañado por un evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán y el istmo y golfo de Tehuantepec.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para esta noche y el sábado en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que actualmente se encuentran en nuestro país en https://t.co/3ARiBFtGu0… pic.twitter.com/vAlGOZGeRp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 2, 2026

Además, a partir de la noche del miércoles se espera la caída de nieve o aguanieve en las zonas más altas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Alerta del SMN por bajas temperaturas

Las autoridades indicaron que, dados los efectos de la masa de aire polar ártico, se presentará un ambiente muy frío con bancos de niebla en el norte, centro y oriente del país.