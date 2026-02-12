La pensión de viudez del IMSS constituye un ingreso vital para quienes dependen económicamente del asegurado fallecido. Este beneficio, que se actualiza anualmente por inflación, busca garantizar un respaldo financiero sostenido en el tiempo, especialmente en pleno inicio de 2026. Sin embargo, existe una condición específica que puede provocar la pérdida automática de este derecho. Aunque la pensión se otorga de por vida, el Instituto establece claramente que puede cancelarse si la persona beneficiaria vuelve a casarse o establece un nuevo concubinato. El cálculo de la pensión de viudez sigue una regla sencilla: equivale al 90% de la pensión que el trabajador recibía o que le habría correspondido por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. El porcentaje permanece fijo, pero la base de cálculo varía según el régimen bajo el cual cotizó la persona fallecida. El IMSS maneja dos marcos legales distintos para determinar el monto. La Ley 73 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, mientras que la Ley 97 corresponde a quienes iniciaron a partir de esa fecha. El proceso de cálculo puede resumirse en dos pasos: Para solicitar la pensión de viudez, el IMSS exige cumplir con alguna de estas condiciones: La pensión no permanece congelada. Como cada año, el IMSS actualiza los montos con base en la inflación (INPC). Para quienes ya recibían pensión antes de 2026, el ajuste suele reflejarse a inicios del año. Si la inflación anual fuera, por ejemplo, de 3.68%, el monto se incrementa con ese mismo porcentaje para conservar el poder de compra. Es fundamental que las beneficiarias conozcan esta normativa para evitar sorpresas, ya que el carácter vitalicio de la pensión está condicionado a no contraer matrimonio nuevamente ni establecer una nueva relación de concubinato legalmente reconocida.