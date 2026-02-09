El Banco del Bienestar mantiene actualizados a todos los cuentahabientes de la institución sobre los distintos beneficios y trámites que pueden llevar a cabo en cualquiera de las sucursales del territorio azteca. Una de las grandes ventajas que ofrece la institución es su horario de funcionamiento. Las distintas dependencias distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana ofrecen a los clientes la posibilidad de ser atendidos por personal bancario hasta las 16.30 h. En esta línea de avisos que emite constantemente el banco a través de sus diversos canales oficiales de comunicación, ha dado a conocer a su vez uno de los trámites por excelencia que no deben perder de vista si buscan proteger sus ahorros. El Banco del Bienestar cuenta con más de 3,000 sucursales distribuidas a lo largo y ancho del territorio azteca, que brindan atención al público desde las 9.00 h. hasta las 16.30 h. Si bien los cuentahabientes del país tienen la posibilidad de realizar extracciones de billetes a cualquier hora en todos los cajeros automáticos de la entidad, existen diversos trámites que quedan suspendidos tras la hora de cierre. Además de emitir anuncios en lo que concierne a las ventajas con las que cuentan los clientes bancarios, el Banco del Bienestar mantiene asesorados a los usuarios sobre las gestiones que deben iniciar para cuidar sus ingresos; entre ellas, la actualización del Número de Identificación Personal (NIP). Se trata de un código compuesto por una cifra de 4 dígitos que sirve para identificar a una persona tanto en la banca electrónica y los cajeros automáticos, como también en otros sistemas tecnológicos. La clave cumple con distintas funciones, y sirve para realizar un gran número de operaciones, como por ejemplo efectuar transacciones o consultar información en línea. Por esta razón, es de suma relevancia que los clientes bancarios modifiquen este código y no lo compartan con extraños, ya que podrían vulnerar sus cuentas y robarse todo su dinero. En este sentido, quienes busquen actualizar y modificar el NIP deberán seguir una serie de sencillos pasos, que incluyen: