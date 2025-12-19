El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, tiene en su catálogo de beneficios para todos los adultos mayores de 60 años con la tarjeta INAPAM, un programa de descuentos y beneficios en transporte nacional, que puede ser vía terrestre o aérea.

El INAPAM sigue su política de mejorar la calidad de vida a los mexicanos adultos mayores de 60 años, promoviendo así la inclusión social. Entre los grandes beneficios que este programa estatal ofrece, es un descuento de hasta el 50% en autobuses de larga distancia.

Descuentos en transporte INAPAM

Descuentos de INAPAM en transporte

Para todos los afiliados al INAPAM, el instituto anunció descuentos en autobuses de varias empresas a nivel nacional.

El descuento es hasta un 50% en pasajes comprados por Internet o en la taquilla. Todos los beneficiarios que quieran hacer uso de este beneficio deberán presentar la identificación oficial para acreditar el descuento.

ADO

ENT

Turistar

Prima Plus

INAPAM también ofrece descuentos de hasta el 50% en transporte público para adultos mayores en los estados de:

Morelos

Puebla

Chiapas

Querétaro

Guerrero

Michoacán

Tabasco y Veracruz

Otros descuentos de INAPAM en transporte público

Para conocer estos beneficios a mayor detalle, tienes a disposición el siguiente enlace para que puedas validar tu mejor descuento según sean tus necesidades de viaje según registra su sitio web.

Beneficios INAPAM

Transporte GRATIS en CDMX: Los Adultos Mayores tienen derecho a ingresar de forma gratuita al Metro CDMX, Cablebús, RTP, Trolebús y el Tren Ligero.

INAPAM descuentos boletos avión MEXICANA: Descuentos de hasta el 20% en rutas participantes al comprar en línea.

INAPAM descuentos boletos avión AEROMEXICO: Descuentos hasta del 15% en viajes nacionales e internacionales. No aplica en clase básica. Mejores paquetes vacacionales.

INAPAM descuentos Volaris: Membresía v.club Individual GRATIS por un año para adultos mayores de 60 años para obtener precios especiales en hoteles y promociones exclusivas.

Descuentos de hasta $500 por vuelo

Ofertas en hoteles y paquetes vacacionales en yavas.com

Promociones exclusivas los jueves

INAPAM INAPAM

Agencia de viajes Encount’r Fusión Activa: Descuento del 3 al 10% con tu tarjeta INAPAM

Dirección Av. Insurgentes Sur #682, Benito Juárez, CDMX

Agencia de viajes Sparcia Travel: Descuento del 10 al 12% con tu tarjeta INAPAM

Dirección Tepalcatitla #47, Coyoacán, CDMX

Agencia de viajes Forza Travel: Descuento del 5 al 50% con tu tarjeta INAPAM

Dirección Av. Michoacán #134, Condesa, CDMX

Recuerda que para acceder a tus beneficios y descuentos con INAPAM deberás tener tu tarjeta INAPAM y siempre acceder por la opción “soy adulto mayor +60”, si el canje del beneficio te exige elegir la categoría.