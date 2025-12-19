El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, tiene en su catálogo de beneficios para todos los adultos mayores de 60 años con la tarjeta INAPAM, un programa de descuentos y beneficios en transporte nacional, que puede ser vía terrestre o aérea.
El INAPAM sigue su política de mejorar la calidad de vida a los mexicanos adultos mayores de 60 años, promoviendo así la inclusión social. Entre los grandes beneficios que este programa estatal ofrece, es un descuento de hasta el 50% en autobuses de larga distancia.
Descuentos de INAPAM en transporte
Para todos los afiliados al INAPAM, el instituto anunció descuentos en autobuses de varias empresas a nivel nacional.
El descuento es hasta un 50% en pasajes comprados por Internet o en la taquilla. Todos los beneficiarios que quieran hacer uso de este beneficio deberán presentar la identificación oficial para acreditar el descuento.
- ADO
- ENT
- Turistar
- Prima Plus
INAPAM también ofrece descuentos de hasta el 50% en transporte público para adultos mayores en los estados de:
- Morelos
- Puebla
- Chiapas
- Querétaro
- Guerrero
- Michoacán
- Tabasco y Veracruz
Otros descuentos de INAPAM en transporte público
Para conocer estos beneficios a mayor detalle, tienes a disposición el siguiente enlace para que puedas validar tu mejor descuento según sean tus necesidades de viaje según registra su sitio web.
Transporte GRATIS en CDMX: Los Adultos Mayores tienen derecho a ingresar de forma gratuita al Metro CDMX, Cablebús, RTP, Trolebús y el Tren Ligero.
INAPAM descuentos boletos avión MEXICANA: Descuentos de hasta el 20% en rutas participantes al comprar en línea.
INAPAM descuentos boletos avión AEROMEXICO: Descuentos hasta del 15% en viajes nacionales e internacionales. No aplica en clase básica. Mejores paquetes vacacionales.
INAPAM descuentos Volaris: Membresía v.club Individual GRATIS por un año para adultos mayores de 60 años para obtener precios especiales en hoteles y promociones exclusivas.
- Descuentos de hasta $500 por vuelo
- Ofertas en hoteles y paquetes vacacionales en yavas.com
- Promociones exclusivas los jueves
Agencia de viajes Encount’r Fusión Activa: Descuento del 3 al 10% con tu tarjeta INAPAM
Dirección Av. Insurgentes Sur #682, Benito Juárez, CDMX
Agencia de viajes Sparcia Travel: Descuento del 10 al 12% con tu tarjeta INAPAM
Dirección Tepalcatitla #47, Coyoacán, CDMX
Agencia de viajes Forza Travel: Descuento del 5 al 50% con tu tarjeta INAPAM
Dirección Av. Michoacán #134, Condesa, CDMX
Recuerda que para acceder a tus beneficios y descuentos con INAPAM deberás tener tu tarjeta INAPAM y siempre acceder por la opción “soy adulto mayor +60”, si el canje del beneficio te exige elegir la categoría.