Desde el 1 de diciembre de 2026, Mercado Pago México eliminará el ingreso de saldo con tarjetas de débito de otros bancos; seguirá SPEI gratis.

Mercado Pago confirmó un cambio que modificará la manera en que sus usuarios pueden ingresar dinero a sus cuentas en México. A partir del 1 de diciembre de 2026, dejará de estar disponible la opción de agregar saldo directamente mediante tarjetas de débito de otros bancos.

La medida fue comunicada por el asistente oficial de la plataforma, que también aclaró que algunas personas podrían perder el acceso a esta herramienta antes de esa fecha. Sin embargo, los clientes conservarán otras alternativas para depositar dinero y utilizar sus fondos .

¿Qué opción eliminará Mercado Pago desde diciembre?

La plataforma dejará de permitir que los usuarios agreguen dinero a sus cuentas mediante tarjetas de débito emitidas por otros bancos. Hasta ahora, esta herramienta permitía transferir fondos directamente desde una tarjeta, sin necesidad de realizar una transferencia bancaria.

Según la respuesta del asistente oficial de Mercado Pago México, la modificación entrará en vigor para todos los usuarios el 1 de diciembre de 2026. No obstante, algunas personas podrían dejar de tener disponible esta alternativa antes de la fecha anunciada .

El asistente de Mercado Pago confirmó que desde el 1 de diciembre de 2026 ya no se podrá cargar saldo con débito de otros bancos en México. Fuente: Mercado Pago

¿Cuánto cobraba Mercado Pago por ingresar dinero con tarjeta de débito?

Antes de su eliminación, esta opción tenía determinadas condiciones y comisiones. De acuerdo con la respuesta del asistente oficial, el primer ingreso de dinero del mes era gratuito, mientras que los siguientes tenían un cargo del 3.48%.

Además, la plataforma establecía un límite de $6,250 por operación. Con el cambio anunciado, los usuarios que acostumbraban utilizar tarjetas de débito de otras entidades bancarias para agregar saldo tendrán que recurrir a otros métodos.

¿Cómo se podrá ingresar dinero a Mercado Pago desde diciembre?

La principal alternativa será realizar transferencias bancarias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

Para utilizar este método, los usuarios deberán consultar su CLABE interbancaria de 18 dígitos en la aplicación de Mercado Pago y compartirla con la persona o institución desde la que recibirán el dinero.

El procedimiento consiste en:

Ingresar a la aplicación de Mercado Pago y consultar la CLABE

Abrir la aplicación del banco desde la que se enviará el dinero

Seleccionar la opción de transferencia SPEI

Introducir la CLABE de Mercado Pago y el monto

Confirmar la operación.

Según la información oficial de Mercado Pago sobre SPEI, las transferencias permiten recibir dinero desde otras instituciones financieras y acreditar el saldo en cuestión de minutos.

¿Mercado Pago cobrará comisión por recibir transferencias SPEI?

El asistente oficial confirmó que recibir dinero mediante transferencias bancarias en la CLABE de Mercado Pago no tiene comisión.

Por lo tanto, los usuarios podrán seguir agregando fondos a sus cuentas sin pagar un cargo a la plataforma por recibir transferencias SPEI.

¿Se podrá ingresar dinero en efectivo a Mercado Pago?

Otra alternativa son los depósitos en efectivo en establecimientos adheridos a la plataforma. Según la guía oficial de Mercado Pago, los usuarios pueden realizar depósitos en comercios participantes, entre ellos OXXO, 7-Eleven y Calimax.

Las condiciones dependen del establecimiento: los depósitos en locales Mercado Pago Express son gratuitos, mientras que otros comercios pueden cobrar una comisión.