La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores forma parte de la larga lista de Programas del Bienestar que otorga el Gobierno de México al sector poblacional de edad más avanzada.

Sin embargo, a pesar de ser uno de los apoyos económicos más solicitados, muchos jubilados del país mantienen las expectativas altas por otro tipo de asistencia. Checa cuál es y cuáles son los beneficios que ofrece.

Adiós Pensión Bienestar: cuál es el organismo que encanta a los adultos mayores

Cabe destacar que los adultos mayores del territorio azteca cuentan con la posibilidad de percibir tanto la Pensión Bienestar como integrar la lista de beneficiarios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

A pesar de que ambos ofrecen grandes beneficios y la Pensión Bienestar conduce a obtener un ingreso económico bimestral, ser parte del INAPAM permite a futuro mejorar el bienestar y la calidad de vida a partir del acceso sin costo a distintos servicios. Estos abarcan rubros como:

Alimentación

Transporte

Medicamentos

Servicios médicos

Entretenimiento

Compras en establecimientos afiliados

Además de los descuentos, el organismo promueve programas de desarrollo integral, que incluyen cursos, talleres y capacitaciones en áreas como cultura, arte, ejercicio físico y aprendizaje continuo.

Entre los servicios a los que este sector puede acceder sin pagar, se destaca asesoramiento legal. Los pensionados que cuenten con la credencial, podrán obtener sin pagar alguno de los siguientes apoyos:

Asesoría Jurídica.

Jurisdicción voluntaria.

Medios preparatorios a juicio.

Arrendamiento inmobiliario.

Terminación de comodato.

Prescripción.

Otorgamiento y firma de escritura.

Juicio sucesorio testamentario.

Juicio sucesorio intestamentario.

Rectificación de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Pensión alimentaria.

Registro de adulto.

Trámites administrativos ante diversas autoridades.

Enlace con diferentes instituciones de asistencia y dependencias

¿Qué se necesita para recibir la credencial INAPAM en 2026?

Para obtener la credencial INAPAM en 2026 es necesario que los solicitantes hayan cumplido 60 años al momento de la solicitud y presenten los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Fotografía original

Una vez registrados, los beneficiarios no sólo acceden a asesoramiento jurídico sin costo sino también a servicios médicos, alimentación y recreación. Si aún no poseen la tarjeta, pueden tramitarla presentando los siguientes documentos: