La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su disconformidad ante la visita de una funcionaria extranjera al país, y puso en duda la utilidad del viaje. Sus declaraciones, breves pero contundentes, marcaron una postura crítica frente a lo que consideró una acción sin justificación clara. La reacción del Gobierno federal dejó ver incomodidad ante una visita que, según su lectura, no responde a una agenda institucional sólida. La funcionaria involucrada es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras su paso por el territorio mexicano, Sheinbaum expresó su descontento y planteó dudas sobre su propósito con una frase que rápidamente ganó relevancia. “¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Piensan que eso les dará legitimidad aquí, pero ¿Cómo pueden pensar que una persona así, que adora a Hernán Cortés, les dará legitimidad? Están trasnochados", sentenció la mandataria en una crítica a la oposición durante su rueda de prensa matutina de este miércoles. “Tiene derecho de hablar, México es libre, pero llama la atención quiénes son los que la apoyan”, continuó. Sin embargo, descatró que las palabras de Ayuso sobre la conquista y la hispanidad vayan a perjudicar las relaciones diplomáticas con España, tras varios esfuerzos de parte de ambos países por limar las asperezas en los últimos años. “Ha dicho que eso de los programas de bienestar... no, no, no. ¿Cómo se le va a regalar dinero a la gente? ¿Qué otras declaraciones ha hecho? Que hay que reconocer a Hernán Cortés. ¿Cómo es posible que no se reconozca a Hernán Cortés? Estos indios que necesitaban civilizarse, entre otras muchas declaraciones”, añadió la presidenta. Claudia Sheinbaum también criticó el respaldo de figuras de la oposición a Díaz Ayuso, al considerar que refleja afinidad ideológica en temas como programas sociales y el rol del Estado. No obstante, minimizó la relevancia de la funcionaria en México y defendió su derecho a visitar el país, aunque llamó a observar sus posturas y reuniones. Incluso se mostró una imagen de Ayuso con Alessandra Rojo de la Vega para ejemplificar estos vínculos. Pese a la tensión, la relación bilateral se mantiene estable en lo económico y cultural, por lo que el conflicto continúa en el plano discursivo.