Las estafas dirigidas a beneficiarios de la Pensión Bienestar han aumentado en 2026. Autoridades federales y el propio Banco del Bienestar han emitido alertas por mensajes de texto, llamadas y contactos por WhatsApp que buscan robar datos personales y bancarios. El objetivo es claro: acceder al dinero depositado en las cuentas de pensionados. El problema afecta sobre todo a adultos mayores, quienes reciben apoyos sociales de forma periódica. Tras cada depósito, delincuentes intensifican los intentos de fraude con mensajes urgentes o falsas ofertas. Las autoridades advierten que estos engaños ya han provocado pérdidas económicas en varios casos recientes. Los fraudes más comunes vinculados al Banco del Bienestar se basan en la suplantación de identidad. Delincuentes envían mensajes o realizan llamadas haciéndose pasar por personal del banco. En estos contactos piden datos como número de tarjeta, NIP, CURP o fotografías de documentos, con el argumento de “verificar información” o “activar cuentas”. Otra modalidad frecuente es el envío de enlaces o avisos urgentes por SMS o WhatsApp. Estos mensajes presionan al usuario para actuar rápido, con amenazas como perder el apoyo o bloquear la cuenta. Al dar clic o compartir información, los estafadores obtienen acceso a la cuenta y pueden vaciar el dinero en poco tiempo. Las autoridades han identificado al menos tres esquemas recurrentes que afectan a beneficiarios de la Pensión Bienestar. El primero es el de “actualización de datos”, donde los delincuentes aseguran que existe un problema con el pago y solicitan información personal para “resolverlo”. El segundo es el de “ofertas falsas”, que incluye supuestos créditos, préstamos o beneficios adicionales. El tercero es el de “mensajes urgentes con enlaces”, que buscan que el usuario ingrese a páginas falsas o descargue archivos maliciosos. En todos los casos, el objetivo es obtener datos sensibles para acceder al dinero de la cuenta. El Banco del Bienestar ha reiterado que nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono, mensajes o redes sociales. Cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse un intento de fraude. Entre las recomendaciones principales están no compartir información confidencial, no abrir enlaces desconocidos y no responder mensajes sospechosos. También se sugiere verificar cualquier información en canales oficiales o acudir directamente a una sucursal. En caso de intento de fraude, se puede reportar a la Línea del Bienestar 800 639 42 64. Las autoridades insisten en que los apoyos sociales se entregan de forma directa y sin intermediarios. Ningún trámite requiere pagos, depósitos ni envío de datos por celular.