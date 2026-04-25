En Ciudad de México (CDMX), contar con una licencia de conducir permanente no implica que sea un documento inalterable. Es importante señalar que se establecen condiciones específicas en las que la Secretaría de Movilidad (Semovi) tiene la facultad de revocar este permiso. A continuación, se exponen los aspectos relevantes que es necesario considerar y las circunstancias en las que tu licencia puede verse afectada. Las autoridades han establecido que la licencia de conducir permanente puede ser objeto de suspensión debido a las siguientes razones: En todas estas circunstancias, podría tratarse de una suspensión definitiva de la licencia de conducir permanente. Si su licencia de conducir permanente es suspendida, no será posible solicitar una nueva. Por consiguiente, quedará inhabilitado para conducir vehículos o motocicletas en la Ciudad de México. La licencia de conducir permanente en Ciudad de México constituye un documento oficial que autoriza a un individuo a transitar legalmente con un vehículo automotor por las vías públicas del país. A diferencia de la licencia de conducir convencional, esta no tiene fecha de vigencia (o de caducidad), lo que implica que no requiere ser renovada de manera periódica.