Desde comienzos de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) materializó una serie de cambios que impactan de manera directa sobre los afiliados de la Ley 73 y Ley 97 al momento de percibir su pensión. Es imperativo cumplir con nuevos requisitos, además de las semanas cotizadas y la edad mínima para acceder al beneficio. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los fondos se entreguen exclusivamente al titular legítimo. En este sentido, mantener los registros actualizados y presentar la documentación adecuada se torna esencial para evitar retrasos o inconvenientes en los pagos. Los trabajadores deben contar con al menos 500 semanas cotizadas y cumplir la edad mínima: 60 años para pensión parcial y 65 para completa. La Ley 73, para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, mantiene un esquema de pensión definido, pero ahora el IMSS ajusta el cálculo tomando en cuenta un promedio actualizado de salarios y topes máximos. La pensión se solicita directamente ante el IMSS, presentando la documentación que acredite semanas y salarios y conviene regularizar adeudos o errores en los registros antes de iniciar el trámite. La Ley 97 se aplica a aquellos individuos que iniciaron su cotización a partir de julio de 1997 y se basa en cuentas individuales que son administradas por las Afores, en las cuales el monto final depende de las aportaciones y los rendimientos generados. Los afiliados deben cumplir con un mínimo de 1,250 semanas cotizadas y alcanzar la edad mínima requerida: 60 años para acceder a una pensión parcial y 65 años para una pensión completa. Es fundamental mantener la información en la Afore actualizada para asegurar que todas las aportaciones se reflejen de manera adecuada. La solicitud de pensión debe ser presentada ante el IMSS o la Afore correspondiente, garantizando que todos los rendimientos y aportaciones sean correctos. Revisar periódicamente la cuenta y realizar aportaciones voluntarias puede contribuir a incrementar el monto final de la pensión.