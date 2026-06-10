La nueva ruta forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea estatal y del impulso al AIFA como centro de operaciones.

Mexicana de Aviación anunció el lanzamiento de vuelos directos entre el AIFA y Acapulco, Guerrero, una conexión que busca facilitar los traslados hacia uno de los destinos de playa más emblemáticos del país.

La apertura de esta ruta responde al crecimiento de la demanda turística y a la necesidad de ampliar las alternativas de transporte aéreo para los viajeros.

La nueva ruta forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea estatal y del impulso al AIFA como centro de operaciones.

Es oficial | Mexicana conectará el AIFA con Acapulco sin escalas

La nueva ruta permitirá viajar de manera directa entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Acapulco, eliminando la necesidad de realizar conexiones o escalas en otros aeropuertos.

Con esta incorporación, Mexicana busca mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros y reducir los tiempos de traslado hacia uno de los destinos más visitados de México.

La aerolínea destacó que esta conexión fortalecerá el turismo en Guerrero, especialmente en Acapulco, una ciudad que continúa recuperando su actividad turística tras el impacto de fenómenos meteorológicos registrados en los últimos años. Además, la ruta amplía la oferta de destinos disponibles desde el AIFA, una terminal que ha incrementado gradualmente sus operaciones desde su apertura.

Cuándo comenzarán a operar los nuevos vuelos a Acapulco

De acuerdo con el anuncio de la compañía, los vuelos directos comenzarán a operar a partir de junio y estarán disponibles para los pasajeros que deseen viajar entre ambas ciudades.

La nueva conexión forma parte de la estrategia de expansión de Mexicana, que en los últimos meses ha incorporado nuevos destinos nacionales para fortalecer su presencia en el mercado aéreo.

Las autoridades y la aerolínea consideran que la ruta contribuirá a impulsar la llegada de turistas a Acapulco, particularmente durante temporadas vacacionales y fines de semana largos. La expectativa es que la conexión facilite tanto los viajes de placer como los desplazamientos por motivos laborales o familiares entre ambas regiones.

Qué documentos deben llevar los pasajeros que viajen desde el AIFA

La apertura de una nueva ruta aérea también implica que los viajeros verifiquen con anticipación la documentación necesaria para abordar y realizar su traslado sin contratiempos. En los vuelos nacionales, los pasajeros suelen necesitar una identificación oficial vigente, como la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o licencia de conducir, dependiendo de las políticas de la aerolínea.

Aunque la ruta entre el AIFA y Acapulco no requiere controles migratorios por tratarse de un vuelo dentro del territorio mexicano, las autoridades aeroportuarias mantienen revisiones de identidad y seguridad antes del abordaje.

Por ello, quienes planeen utilizar este nuevo servicio de Mexicana deberán llegar con suficiente anticipación al aeropuerto y llevar consigo toda la documentación requerida para agilizar los procesos de inspección y acceso a la aeronave.