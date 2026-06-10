La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que este 11 de junio será declarado como feriado oficial en Ciudad de México.

De acuerdo a las declaraciones de la Presidenta, la medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El objetivo es liberar el tránsito dada la inauguración del Mundial 2026.

“Se suspenden las labores el día 11 en todas las oficinas y públicas y privadas”, detalló la mandataria en la conferencia de prensa de esta mañana.

Será feriado: CDMX suspende sus labores el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, presentó la medida durante una rueda de prensa este martes en Palacio Nacional.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Alcalde informó de la publicación de un decreto en el DOF para la suspensión de actividades escolares y laborales en el marco de la próxima inauguración de la Copa Mundial 2026 en la capital mexicana.

“Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral".

Con el objeto de contribuir a:

la movilidad urbana

la seguridad vial

la continuidad de las actividades administrativas

la eficiencia en la prestación del servicio público

Ciudad de México suspende las clases en preescolar, primaria y secundaria el 11 de junio

El decreto también determinó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, “así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas”, indicó el DOF.

Jalisco se suma a la suspensión de clases por el Mundial

El estado mexicano de Jalisco (oeste) anunció que también suspenderá el próximo jueves las clases y las actividades laborales del sector público con motivo de la jornada inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

Así se une a la medida adoptada en este sentido en la capital del país norteamericano.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que esta medida tiene el objetivo de “mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de fútbol inaugural del Mundial 2026”.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó la medida a través de un video en sus redes oficiales. Instagram/@pablolemusn

Según especificó, el decreto implica la suspensión de las actividades laborales del sector público del estado salvo las labores de seguridad y emergencia, así como la jornada lectiva de los estudiantes.

El paso dado por Jalisco, una de las tres sedes mundialistas de México, se produce después de que el Gobierno federal publicara en un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para la suspensión de actividades escolares y laborales en la capital del país.

UNAM suspendió las clases

En línea con la administración de Sheinbaum, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) también declaró la suspensión de las actividades académicas para este jueves 11 de junio.

A través de un comunicado lo confirmaron las autoridades. La suspensión será “de manera excepcional y sólo durante esa jornada”, se aclaró.

Los motivos son debido a “las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México”.