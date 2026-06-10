El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó recientemente un cambio importante para los titulares de visas temporales que buscan obtener la residencia permanente o Green Card. En esta línea, desde el Gobierno le ordenaron a los extranjeros la salida del país, si lo que desean es cambiar de estatus.

De acuerdo con un nuevo memorando emitido por la agencia federal, las personas que tengan visas de estudiante, turista o trabajo temporal ya no podrán iniciar el trámite de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente.

La nueva disposición establece que los solicitantes deberán salir del país y realizar el procedimiento desde sus naciones de origen ante autoridades consulares, para que el Departamento de Estado evalúe la petición.

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USCIS señaló que únicamente en “circunstancias extraordinarias”, y bajo criterio discrecional de las autoridades migratorias, algunos casos podrían continuar su proceso mientras el solicitante permanezca en territorio estadounidense.

Trámite de la Green Card en Estados Unidos

En la actualidad, miles de inmigrantes temporales realizan el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos cuando califican para obtener la Green Card por matrimonio, empleo o reunificación familiar.

Cada año, alrededor de un millón de personas solicita la residencia permanente en territorio americano. Según explicó el exfuncionario migratorio Doug Rand en un comunicado, aproximadamente la mitad de esos trámites se realizan desde dentro del país.

Rand criticó la nueva medida y aseguró que el anuncio de USCIS “tiene como propósito excluir” a quienes buscan regularizar su situación migratoria.

¿Cuánto dinero se necesita para obtener la Green Card?

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben presentar el Formulario I-485 ante el USCIS. Las tarifas vigentes para este procedimiento son:

USD 1.440 para solicitudes generales.

USD 950 para menores de 14 años que presenten el trámite junto con sus padres.

En el caso de personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y buscan obtener la residencia permanente mediante procesos consulares, los costos varían según la categoría migratoria y el formulario utilizado:

Formulario I-130 (petición para familiar extranjero): USD 675 en formato físico y USD 625 en línea. Formulario I-360: USD 515. Formulario I-129F (petición para prometido extranjero): USD 675. Formulario I-140 (trabajador inmigrante): USD 715, además de una tarifa adicional del Programa de Asilo de USD 600 para empresas grandes, USD 300 para pequeñas compañías y sin costo para organizaciones sin fines de lucro. Formulario I-526 (inversionista inmigrante independiente): USD 11.160. Visa de no inmigrante no basada en petición -excepto categoría E-: USD 185. Visas migratorias basadas en petición: USD 205.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la tarjeta de residencia?

Las autoridades solicitan el Formulario I-485 para realizar el ajuste de estatus, además de comprobantes de identidad como:

Pasaporte vigente

Acta de nacimiento

Certificado de antecedentes penales

También es obligatorio presentar un examen médico realizado por un médico autorizado, junto con el comprobante de vacunación correspondiente.

Dependiendo de la categoría bajo la cual se solicite la residencia permanente, se deberán añadir documentos adicionales.

En solicitudes por patrocinio familiar, normalmente se requiere:

Formulario I-130.

Acta de matrimonio o documentos de divorcio, según corresponda.

Evidencia de solvencia económica del patrocinador mediante la Declaración Jurada de Patrocinio.

En solicitudes basadas en empleo, suelen pedirse:

Formulario I-140.

Oferta laboral formal.

Certificaciones de trabajo.

Pruebas del estatus migratorio actual del solicitante.

Además, USCIS puede solicitar evidencia de entradas y salidas de Estados Unidos, como el historial migratorio del Formulario I-94, así como notificaciones o comprobantes de trámites previos realizados ante la agencia.