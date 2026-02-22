La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Rubén “N”, alias “Mencho”, tras un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde siete presuntos integrantes del grupo delictivo “CJNG” murieron, cuatro en el lugar y tres más durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. En un comunicado, la dependencia detalló que la operación fue planeada y ejecutada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), y que en ella participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. De acuerdo con el reporte oficial, durante la acción el personal militar fue atacado, por lo que “en defensa de su integridad repelieron la agresión”, lo que derivó en la muerte de cuatro integrantes del grupo delictivo en el sitio y tres heridos de gravedad que posteriormente fallecieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; “entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho”, aunque precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las actividades periciales para su identificación. Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encontraban lanzacohetes “capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”, según el comunicado. La Secretaría de la Defensa Nacional también informó que tres elementos de la institución resultaron heridos durante la acción y fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para recibir atención médica de urgencia. Indicó que para la ejecución de la operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, se contó con información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos, en el marco de la coordinación y cooperación bilateral. La dependencia añadió que se concentraron elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y de estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad en la entidad y refrendó su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en México. Ante esta detención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo en un post a través de su cuenta de X: “Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea” Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sido abatido en un operativo de fuerzas federales en Jalisco, según diversos medios con confirmaciones de fuentes oficiales. La caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo provocó bloqueos, quema de vehículos y confrontaciones en varios estados tras la confirmación de su muerte este domingo 22 de febrero.