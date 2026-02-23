La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó este lunes mediante análisis genético la identidad del cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido durante un operativo militar desarrollado el domingo en el estado de Jalisco. La confirmación llegó a través de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que trabajaron sobre tres cuerpos trasladados a la Ciudad de México. Oseguera Cervantes era considerado desde hace años el capo más poderoso y peligroso de México, con una recompensa de hasta 10 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos a través de la DEA por información que condujera a su captura. Oriundo de Michoacán, construyó el CJNG hasta convertirlo en uno de los cárteles con mayor presencia territorial en México y con ramificaciones en al menos 35 países, según estimaciones de organismos de seguridad internacionales. A diferencia de otros líderes narcos, “El Mencho” logró mantenerse fuera del alcance de las fuerzas de seguridad durante más de una década, eludiendo operativos que sí lograron capturar o abatir a figuras como “El Chapo” Guzmán o “El Mayo” Zambada. La acción militar se ejecutó en el municipio de Tapalpa, en el occidente de Jalisco, con participación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea. El resultado inmediato fue la muerte de tres personas durante su traslado, entre ellas “El Mencho”. Sin embargo, lo que siguió fue una reacción en cadena. Según el informe presentado este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el CJNG respondió con 27 agresiones coordinadas en distintos puntos del país. El saldo fue devastador: al menos 62 muertos, entre ellos 25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio penitenciario, un agente de la Fiscalía General de Jalisco y una mujer civil que quedó en medio de los tiroteos. Los 34 restantes fueron identificados como presuntos delincuentes. Además, 15 miembros de distintas fuerzas de seguridad resultaron heridos y 70 personas fueron detenidas en siete provincias. El patrón de represalia mediante bloqueos de rutas e incendios en comercios —especialmente tiendas de conveniencia— es una táctica habitual del CJNG ante operativos de alto impacto, y se repitió en esta oportunidad en varias ciudades. La FGR detalló que el material puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) incluyó un arsenal de considerable envergadura: fusiles con accesorios lanzagranadas, un fusil Barrett —de uso frecuente en operaciones de precisión de largo alcance—, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos, granadas y granadas de mortero. También fueron detenidos dos presuntos integrantes de la organización criminal, cuya situación jurídica quedó pendiente de resolución. Personal pericial y de la Policía Federal Ministerial viajó además a Tapalpa para relevar, procesar e identificar formalmente los cuerpos de otras personas fallecidas en el lugar. En paralelo, los ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional abrieron 57 carpetas de investigación en 14 estados, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.