El Metrobús de la Ciudad de México implementará cierres escalonados en múltiples estaciones entre el 1 y 6 de diciembre de 2025 . Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento mayor enfocado en mejorar la accesibilidad del sistema mediante la instalación de guías podotáctiles en los pisos.

El Metrobús realizará cierres temporales por trabajos de mantenimiento y accesibilidad. Fuente: Metrobús CDMX.

Línea 1: 8 estaciones suspenderán servicio por mejoras de accesibilidad

Las estaciones de la Línea 1 cerrarán de manera escalonada para la instalación de guías podotáctiles, trabajos que no pueden ejecutarse mientras opera el servicio regular. Las afectaciones incluyen estaciones clave como:

Nápoles : 1 y 2 de diciembre

La Raza y El Chopo : 2 y 3 de diciembre

Teatro de los Insurgentes : 3 y 4 de diciembre

Manuel González y Reforma : 4 y 5 de diciembre

José María Velasco y La Joya: 5 y 6 de diciembre

Línea 5 con Dirección Preparatoria 1: 10 estaciones cerradas en días alternados

La Línea 5 también enfrentará interrupciones significativas con cierres diarios entre el 1 y 5 de diciembre:

1 de diciembre : Río Consulado y 101 Oriente

2 de diciembre : Talismán y San Juan de Aragón

3 de diciembre : El Coyol y 5 de Mayo

4 de diciembre : Río Sta. Coleta y Victoria

5 de diciembre: Río Guadalupe y Preparatoria 3

¿Por qué se cierran las estaciones? Sistema prioriza seguridad de usuarios

La instalación de guías podotáctiles busca adecuar los espacios para mejorar la accesibilidad de las personas usuarias, cumpliendo con estándares de seguridad y calidad que requieren el cierre temporal de las estaciones.

El Metrobús recomienda a los usuarios planificar rutas alternas durante estos días y considerar tiempos de traslado adicionales. Las estaciones permanecerán cerradas únicamente durante el periodo de obras, reanudando operaciones una vez concluidos los trabajos de mantenimiento.