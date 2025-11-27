El Metrobús de la Ciudad de México, uno de los sistemas de transporte público más utilizados por habitantes y visitantes, continúa realizando ajustes para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de su infraestructura. Como parte de estos trabajos, la red anunció nuevas intervenciones que implican cierres temporales y estaciones fuera de servicio en distintas líneas.

Las autoridades del Gobierno de la CDMX y del Metrobús publicaron la lista actualizada de puntos con afectaciones, incluidos tramos en mantenimiento mayor, escaleras fuera de operación, sustituciones programadas y revisiones técnicas cuyo diagnóstico continúa en proceso.

Estaciones del Metrobús CDMX Laptop

Las estaciones del Metrobús CDMX fuera de servicio

El Gobierno de la Ciudad de México informó que varias estaciones permanecerán fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento, sustitución de equipos o revisiones técnicas.

Línea 1

Insurgentes – Indios Verdes: escaleras de ascenso fuera de servicio (29 de noviembre 2025)

Insurgentes – El Caminero: escaleras de descenso fuera de servicio (diagnóstico en proceso)

Perisur – El Caminero: fuera de servicio por mantenimiento (diagnóstico en proceso)

Línea 2

Tepalcates – Colonia del Valle: sustitución (por definir)

Tepalcates – Tacubaya: sustitución (por definir)

Servicios y estaciones cerradas del Metrobús CDXM.

Línea 5

Calzada Taxqueña – Central: fuera de servicio (20 de diciembre 2025)

Aculco – Preparatoria 1: fuera de servicio (8 de diciembre 2025)

Venustiano Carranza – Río de los Remedios: fuera de servicio (diagnóstico en proceso)

Colegio de Bachilleres 3 – Río de los Remedios: mantenimiento mayor (28 de noviembre 2025)

La Virgen – Preparatoria 1: fuera de servicio (diagnóstico en proceso)

Las estaciones del Metrobús CDMX cerradas por mantenimiento

Además, varias estaciones permanecerán cerradas temporalmente como parte de trabajos programados de mantenimiento mayor y nocturno.

Línea 2

Iztacalco: ambos sentidos — mantenimiento mayor (19 nov – 5 dic)

Rojo Gómez: ambos sentidos — mantenimiento nocturno (24–28 nov, 22:00 h al cierre)

Línea 5

Oriente 101 – Río de los Remedios: 26 de noviembre

Río Consulado – Río de los Remedios: 26 de noviembre

Preparatoria 3 – Río de los Remedios: 27 de noviembre

Río Guadalupe – Río de los Remedios: 27 de noviembre

Victoria – Río de los Remedios: 28 de noviembre

Río Sta. Coleta – Río de los Remedios: 28 de noviembre

Río Consulado – Preparatoria 1: 1 de diciembre

Oriente 101 – Preparatoria 1: 1 de diciembre

Talismán – Preparatoria 1: 2 de diciembre

San Juan de Aragón – Preparatoria 1: 2 de diciembre

El Coyol – Preparatoria 1: 3 de diciembre

5 de Mayo – Preparatoria 1: 3 de diciembre

Río Sta. Coleta – Preparatoria 1: 4 de diciembre

Victoria – Preparatoria 1: 4 de diciembre

Río Guadalupe – Preparatoria 1: 5 de diciembre

Preparatoria 3 – Preparatoria 1: 5 de diciembre

Para evitar retrasos en los trayectos diarios en este medio de transporte público, las autoridades recomiendan a las personas usuarias mantenerse atentas a las actualizaciones oficiales del Metrobús CDMX y planear rutas alternativas mientras se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento.