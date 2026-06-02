La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este año desaparecerá la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), como parte de los acuerdos y negociaciones que el gobierno mantiene con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La eliminación de este organismo ha sido una de las principales exigencias del magisterio durante las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública.

Negociaciones entre CNTE y Claudia Sheinbaum por cambio de esquema nacional

Durante su mensaje, la mandataria destacó que desde 2019 se otorgó plaza base a más de 1 millón 200,000 docentes en todo el país. También subrayó los incrementos salariales aplicados al sector educativo en los últimos años.

Eliminación del USICAMM en México

“Las maestras y maestros de educación básica recibieron aumentos salariales de 10 y 9% en 2025 y 2026, cifras que representan el doble de la inflación. Además, desde 2019 se basificaron alrededor de 1.2 millones de trabajadores de la educación y se eliminaron restricciones para la movilidad docente. Este año desaparecerá el USICAMM”, expresó Sheinbaum.

¿De qué se encarga Usicamm?

Se trata de un organismo administrativo perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que tiene a su cargo las funciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Entre sus principales tareas se encuentra la organización de los procesos de selección para el ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente en escuelas públicas, desde nivel preescolar hasta bachillerato.

Asimismo, la USICAMM coordina el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, mediante el cual se busca que los trabajadores accedan a puestos dentro del servicio educativo bajo criterios considerados equitativos. Sin embargo, distintos sectores del magisterio han señalado que este mecanismo afecta derechos laborales de los docentes.

Dentro de las funciones que realiza este organismo se encuentran:

Procesos de admisión antes del inicio del ciclo escolar

Promociones verticales y horizontales

Asignación de horas adicionales

Reconocimiento al desempeño docente

Cambios de centro de trabajo

Con la propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum, se plantea crear un nuevo esquema que garantice mayor respeto a los derechos laborales, iniciativa que ha sido respaldada por el SNTE.

Programas sociales para estudiantes de México

En materia educativa, la presidenta también habló sobre los programas de becas dirigidos a estudiantes de distintos niveles escolares. Señaló que la beca Gertrudis Bocanegra llegará este año a un millón de alumnos de educación superior.

Asimismo, recordó que actualmente todos los estudiantes de escuelas públicas reciben la beca Zetina, mientras que cerca de ocho millones de alumnos cuentan con apoyo para útiles y uniformes escolares. Añadió que alrededor de cinco millones de jóvenes de nivel medio superior reciben la beca Benito Juárez.

“Por primera vez, todas y todos los estudiantes de escuelas públicas cuentan con la beca Zetina. Este año, cerca de ocho millones de alumnos recibirán apoyo para útiles y uniformes, mientras que alrededor de cinco millones de jóvenes de preparatoria ya tienen la beca Benito Juárez. Además, entre este año y principios del próximo alcanzaremos un millón de universitarios beneficiados con la beca Gertrudis Bocanegra”, afirmó.