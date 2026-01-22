El Metrobús de la Ciudad de México implementó una medida que marca un cambio importante para los usuarios de la Línea 7: ya no se permitirá viajar de pie en el segundo piso de estas unidades.

La decisión tiene como objetivo reducir riesgos en un tramo donde, por la velocidad y el diseño de las unidades, los pasajeros que viajan parados se exponen a caídas y accidentes.

Adiós a viajar parado en el Metrobús: ¿por qué se tomó la medida en la línea 7?

La prohibición de viajar de pie en el segundo piso responde a preocupaciones de seguridad. En el Metrobús Línea 7, el diseño de las unidades y la velocidad de operación hacen que los usuarios que no se sujetan correctamente corran un mayor riesgo de sufrir caídas.

Las autoridades señalaron que esta medida es parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad en el transporte público y reducir accidentes en rutas con alta demanda.

¿Qué pasará si te encuentran parado en el segundo piso?

El Metrobús adelantó que habrá sanciones para los infractores. Aunque todavía no se detallaron todas las multas o el monto exacto, la idea es que se aplique una acción correctiva para quienes no respeten la norma.

