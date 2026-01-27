El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una advertencia que tiene en alerta a comercios y empleadores en todo el país. Solicitar la Constancia de Situación Fiscal para emitir facturas electrónicas ahora constituye una infracción.

Esta práctica, común en muchos negocios, se declaró oficialmente ilegal mediante el comunicado 04/2026 publicado el pasado 20 de enero.

La confusión entre contribuyentes fue generalizada, pues muchos asumían que este documento era fundamental para el proceso de facturación. Sin embargo, el organismo público dejó claro que condicionar la expedición a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal viola el artículo 83, fracción IX del Código Fiscal de la Federación, exponiendo a quienes lo soliciten a multas que arrancan desde los 21,420 pesos.

SAT: ya no es obligatorio pedir la Constancia de Situación Fiscal para facturar; hacerlo puede ser sancionado. Fuente: Shutterstock.

¿Por qué el SAT prohibió solicitar la Constancia de Situación Fiscal?

El organismo tributario fue contundente y explicó que la Constancia de Situación Fiscal contiene información privada y relevante únicamente para el titular, como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal completo.

Para emitir una factura electrónica correctamente solo se necesitan cuatro datos básicos del receptor: RFC, nombre o razón social, código postal y régimen fiscal , información que puede consultarse fácilmente en el portal sat.gob.mx sin necesidad de exponer datos adicionales del contribuyente.

Empleadores tampoco pueden exigir este documento a trabajadores

La aclaración del organismo público también impacta directamente las relaciones laborales. Los patrones ya no pueden solicitar la Constancia de Situación Fiscal a sus empleados para el timbrado de nómina. En su lugar, deben utilizar el procedimiento oficial establecido en la ficha de trámite 44/CFF denominada “Solicitud de datos en el RFC de asalariados”, contemplada en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, mediante un caso de aclaración que les permite actualizar los datos fiscales de manera correcta y legal.

Patrones deben usar el trámite oficial de aclaración en el RFC para nómina; pedir la Constancia de Situación Fiscal es una infracción. Fuente: Shutterstock.

Multas de hasta 122,440 pesos: lo que debes saber para evitar sanciones

Las consecuencias económicas por incumplir esta disposición son considerables. El SAT estableció un rango de multas que va desde 21,420 hasta 122,440 pesos para quienes condicionen la emisión de facturas a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal o la Cédula de Identificación Fiscal.

Esta medida busca proteger la información personal de los contribuyentes y agilizar los procesos de facturación, eliminando requisitos innecesarios que muchos comercios y empresas habían normalizado sin fundamento legal alguno.